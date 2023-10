A peça espirituosa de um grupo líder mundial

Leia Também Amorim Top Series: as rolhas mais espirituosas

Em relação a 2023, "o balanço é positivo, quer pela via do crescimento em geral, quer pela via da consolidação da Amorim Top Series como o fornecedor de referência para algumas das marcas mais importantes de bebidas espirituosas. A estratégia, assente na inovação, sustentabilidade e serviço ao cliente, manter-se-á a base do crescimento esperado para os próximos anos", refere a Corticeira Amorim, que é o maior grupo de transformação de cortiça do mundo, e que, através da Amorim Cork, produz anualmente mais de 6 mil milhões de rolhas de cortiça.Em 2022, as vendas da Corticeira Amorim ultrapassaram pela primeira vez na sua história os mil milhões de euros com 1021 milhões de euros, fasquia que se deve manter em 2023. No primeiro semestre deste ano, atingiram 539,3 milhões de euros, menos 1,1% face ao período homólogo de 2022, devido aos efeitos cambiais de desvalorização do dólar, com as rolhas a representarem 77% das vendas consolidadas.A Corticeira Amorim há várias décadas que fornece clientes na área das bebidas espirituosas, mas desde 2010 com um braço mais ativo, que é a Amorim Top Series, porque o produto bartop, ou rolhas capsuladas, tem características diferentes de rolhas para vinhos tranquilos, espumosos ou até para cidra ou cerveja. "A estrutura da Amorim Cork permite que cada uma das suas três grandes famílias de produtos - tranquilos, espumosos e espirituosos - seja gerida com o know-how e especialização necessários para o crescimento sustentável e coordenado de toda a empresa", sublinha a Corticeira Amorim. Ao ser também líder mundial, a dimensão traz recursos fundamentais para criar vantagens concorrenciais adicionais para os produtos em áreas tão cruciais como a inovação em produto e em processo e no design.A estratégia da Corticeira Amorim assenta em dois vetores essenciais. Por um lado, controlo da cadeia de valor com o modelo de negócio da Corticeira Amorim a integrar todas as fases da produção, desde a compra de materiais, passando pela logística de entrada e distribuição (transportes), até às operações, reciclagem e comercialização de diversos produtos com base em cortiça, o que permite à empresa a autossuficiência. Depois, o crescimento acelerado das nossas vendas é conseguido pela proximidade de uma rede de distribuição, com a Corticeira Amorim a deter a maior rede de distribuição do mundo com 63 empresas.