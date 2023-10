Amorim Top Series: as rolhas mais espirituosas

A Corticeira Amorim está habituada à liderança, a rolha de cortiça domina o mercado dos vinhos e espumantes, remetendo os outros vedantes para um lugar menor, mas nas bebidas espirituosas os reis dos vedantes são outros. Em 2010, a Corticeira Amorim desenvolveu uma gama de rolhas capsuladas de luxo em cortiça natural, denominada Top Series, que deu origem à nova divisão da Amorim Cork, então designada Amorim Luxury Series. A Amorim Top Series foi a vencedora da categoria Grandes Empresas - Bens Transacionáveis da 12.ª edição dos Prémios Exportação & Internacionalização, referente a 2022, uma iniciativa do Jornal de Negócios e do Novo Banco, em parceria com a Iberinform Portugal.



Em 2010, as rolhas de cortiça Prestige da marca foram selecionadas para o whisky escocês Dalmore Trinitas 64 e, pouco depois, para vedar o Mortlach 70 anos, da Gordon& MacPhail.



Em novembro de 2014, a unidade especializada dedicada ao design, engenharia e produção de rolhas capsuladas exclusivas deu origem à empresa Amorim Top Series, com uma unidade fabril em Argoncilhe, a que juntou, em 2017, a Sodiliège com fábrica localizada em Merpins, na região gaulesa de Cognac, adquirida por três milhões de euros.



Esta empresa distribui rolhas capsuladas (bartops) para bebidas espirituosas, e no seu portefólio constam rolhas capsuladas à medida das especificações dos seus clientes, com cápsulas em materiais distintos como o metal (zamac ou estanho), o vidro, a madeira, a porcelana ou o plástico. Curiosamente, o grande desafio de crescimento está nos price points menos elevados, como é o caso do whisky de rotação rápida.



A Amorim Top Series tem uma forte componente de design. Como disse António Rios de Amorim, presidente-executivo da Corticeira Amorim, em novembro de 2022, "tem um departamento com 12 pessoas aportando soluções a um mercado que está em explosão, porque os pedidos que temos para apresentar soluções para garrafas de vinho, tequila, são feitos várias vezes ao dia". Acrescentando que "temos design e materiais inovadores sempre suportados num produto que é a cortiça. É a cortiça que diferencia a Amorim e que acrescenta valor aos nossos clientes. Os nossos bartops suportam sobretudo o crescimento dos nossos clientes nos segmentos mais premium do mercado."



Rolhas cor-de-rosa



Em 2013, as rolhas Amorim Top Series foram certificadas pelo FSC (Forest Stewardship Council), selo que está nas rolhas de cortiça da Corticeira Amorim. Dois anos depois, a Amorim Top Series fez acordos de distribuição com a Gaasch Packaging para o mercado escocês, a empresa Rusvinpack, sediada em Moscovo, para a Rússia, a Acusticos & Sellantes, no México, a Four Trees Inteligência & Valor, no Brasil, e a Enotech, na Polónia, que deram um novo impulso de negócios.



Em 2016, surgiram as rolhas Whitetop, destinadas às bebidas espirituosas brancas e acentuou-se o esforço de diferenciação com a instalação da tecnologia de impressão para rolhas capsuladas, Freedecor, que permite a personalização através da impressão de imagens, desenhos ou ilustrações na rolha.





Em 2021 o mercado de rolhas capsuladas exportou 45,9 milhões de euros para 62 países.



No ano seguinte, foram lançadas novas rolhas capsuladas com design cor-de-rosa, em resposta às tendências do mercado das bebidas espirituosas. Em 2018, a Amorim Top Series lançou também as suas rolhas capsuladas sustentáveis, que utilizam polímeros de base biológica produzidos exclusivamente a partir de fontes renováveis e/ou biodegradáveis.



Este segmento de mercado de rolhas capsuladas exportou em 2021 45,9 milhões de euros para 62 países e tinha 155 empregados. Não é a dimensão que lhe dá relevância mas o facto de ser o laboratório do futuro. "A rolha do futuro será aquela que reunir todos os benefícios de uma rolha natural combinados com os avanços da tecnologia, da investigação e da criatividade", refere-se na legenda de uma fotografia de um bartop que consta do relatório e contas da Corticeira Amorim referente ao de 2022.



A incorporação de tecnologia



É também um campo aberto à inovação e experiências de digitalização. Em 2019, o site da Amorim Top Series disponibilizou a Inspiration Box para que os clientes pudessem testar centenas de potenciais produtos do Centro de Design da marca, que depois iria discutir as ideias e iniciar o processo de produção. Em maio de 2022, a Inspiration Box aumentou em 50% a gama de soluções disponíveis para mais de mil possibilidades.



Foi ainda em 2019 que foram lançadas as rolhas 100% madeira e surgiu a série Tap - uma linha de rolhas inteligentes com microchips integrados, com tecnologia NFC (Near Field Communication), que permite a transmissão de dados sem fio entre dispositivos próximos.



Em outubro de 2020, um estudo da E&Y revelava que as rolhas da Amorim Top Series conseguiam sequestrar até 148g de CO2 por rolha, e apresentavam um balanço de carbono negativo, considerando o sequestro de carbono do montado de sobro e as emissões associadas à produção do produto.



No segundo semestre de 2021, a Amorim Top Series tornou-se parceiro fundador @makeamark project, como capsule partner, que junta 18 parceiros na área do design da embalagem e o storytelling do produto que são importantes na indústria das bebidas espirituosas. Em 2022, a Amorim Top Series desenvolveu uma gama de bartops específica para e-commerce e para bebidas ready to drink (RTD) porque na área das bebidas espirituosas, cada vez mais, os consumidores procuram os produtos de eleição no mercado online. Os principais mercados da Amorim Top Series são França, Itália, EUA, Espanha, Portugal, Chile, Alemanha, Argentina, África do Sul e Escócia, ainda que sob o lema "nem um só mercado, nem um só cliente, nem uma só divisa, nem um só produto" o grupo faça chegar os seus produtos a mais de 100 países.