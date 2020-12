Assista à cerimónia de entrega dos Prémios Exportação e Internacionalização

O NOVO BANCO e o Jornal de Negócios, numa parceria com a Iberinform Portugal, vão premiar e promover o sucesso das empresas nacionais, no âmbito da 10.ª edição dos Prémios Exportação & Internacionalização.



Na Cerimónia, dia 4 de dezembro pelas 11h00, serão conhecidas as PME e Grandes Empresas vencedoras nas duas vertentes: Prémios Exportação, que distinguem as empresas com melhor performance exportadora, e Prémios Internacionalização, que premeiam os casos de sucesso na internacionalização.

Cerimónia de Entrega dos Prémios

4 DEZ | 11H00 – 13H00

PROGRAMA

11h00 BOAS-VINDAS

André Veríssimo , Diretor, Jornal Negócios



11h05 EXPORTAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO – VISÃO PROSPECTIVA

António Ramalho, CEO, Novo Banco



11h20 Roundtable O DESÍGNIO DAS EMPRESAS PORTUGUESAS

António Ramalho, CEO, Novo Banc

Luís Palha da Silva, Presidente do CA, PHAROL, SGPS, SA e Membro do Júri

Miguel Oliveira, CEO, Tech4Home



Moderação: André Veríssimo, Diretor, Jornal de Negócios



11h50 Entrega dos Prémios



12h20 Sessão de Encerramento

Eurico Brilhante Dias, Secretário de Estado da Internacionalização





Assista em direto no site facebook do Jornal de Negócios!