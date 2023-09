Já estão abertas as candidaturas aos Prémios Exportação e Internacionalização

Estão abertas desde esta sexta-feira, 15 de setembro de 2023, as candidaturas das empresas à 13ª edição dos Prémios Exportação & Internacionalização, que podem ser feitas através da submissão de formulário de candidatura na página para o efeito, clicando aqui.

Os Prémios Exportação & Internacionalização são uma organização do Jornal de Negócios e do novobanco, em parceria com a Iberinform Portugal, e têm como objetivo promover o sucesso das empresas nacionais nas exportações e nos negócios internacionais.

Estes prémios destinam-se a PME e Grandes Empresas e têm dois vetores essenciais para o crescimento e o desenvolvimento económico e para a competitividade da economia portuguesa que são a exportação e a internacionalização.

Os Prémios Exportação distinguem as empresas com melhor performance exportadora e os Prémios Internacionalização premeiam os casos de sucesso na internacionalização.

Os prémios serão entregues numa cerimónia a realizar a 7 de novembro de 2023. O júri é constituído por Alberto Castro, professor na Universidade Católica do Porto, Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da APED, e Luís Palha da Silva, presidente executivo da Pharol SGPS.