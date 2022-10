Constrind nasceu e cresceu na Europa

Em 2015, Nuno Branco Alves, engenheiro pela Universidade de Aveiro, que trabalhou na Isolmondego, decidiu lançar o seu negócio. Convidou duas pessoas para sócios, Nuno Menezes, responsável pela higiene e segurança, certificação e formação, e Marco Cardoso, encarregado de obra, e assim nasceu a Constrind - Construção e Térmica Industrial, que viria a ser constituída a 12 de maio. Iniciaram as atividades nesse verão, que é a altura de maior atividade da manutenção industrial, com cerca de 30 trabalhadores e três viaturas.



Tem o seu centro de operações no Parque Industrial e Empresarial da Figueira da Foz e atua em áreas como a manutenção industrial, a manutenção refratária, e executa alguns trabalhos de serralharia e soldadura. Mas a especialização principal da Constrind é a manutenção refratária, que tem, segundo Nuno Branco Alves, "importância vital, dado que é a manutenção refratária que permite ao equipamento ter longevidade, evitando manutenções repetidas e consecutivas de forma a manter as produções e consequentemente as vendas".



Já realizou mais de 1.200 projetos, e tem mais de 50 clientes. Tem experiência em fornos de cimento e cal, com trabalho em várias cimenteiras, químicas em Portugal e na Europa. Fazem trabalhos em metalurgia, siderurgia e alumínio, em empresas siderúrgicas, metalúrgicas, operam em fornos de vidro e cristal em várias empresas vidreiras, na área da energia e incineração, sobretudo em refinarias e incineradoras, em "utilities", e na indústria química e petroquímica.



O mercado europeu



A empresa teve em 2021 um volume de negócios de 9 milhões de euros, que estima seja o mesmo em 2022. Os principais mercados da Constrind são França, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Dinamarca e Reino Unido e as principais áreas são a manutenção industrial e refratária. Segundo Nuno Branco Alves, chegam "aos negócios através de conhecimento e estudo de mercado prévio tentando sempre ser uma solução capaz, responsável e profissional para o cliente e assegurando a gestão das equipas através de uma forte e coesa equipa de responsáveis de obra e de escritório".



Estas atividades exigem mão de obra qualificada, que nem sempre é fácil de contratar, numa empresa que tem entre 180 e 200 trabalhadores. "Ao longo do tempo houve a necessidade de aumentar os quadros técnicos de forma a suprir todas as necessidades dos clientes e a maior dificuldade tem sido a falta de mão de obra especializada, que requer um esforço contínuo da empresa na área da formação técnica", disse Nuno Branco Alves, "que muitas vezes é interna de forma a conseguir aumentar a mesma em quantidade e qualidade".



A Constrind foi a vencedora da categoria Jovem Empresa na 11.ª edição dos Prémios Exportação & Internacionalização, referente a 2021, e que é uma iniciativa do Jornal de Negócios e do Novo Banco, em parceria com a Iberinform Portugal.