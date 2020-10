Continental Mabor perdeu dois meses de exportações

Na situação em que nos encontramos, é difícil fazer qualquer tipo de previsão.

Pedro Carreira

Presidente da Continental Mabor

"Perdemos o equivalente a dois meses de produção e de exportação. Os investimentos que estavam programados continuaram, ainda que de forma bastante mais lenta", afirmou Pedro Carreira, presidente da Continental Mabor, fazendo o balanço da crise sanitária provocada pela covid-19, que desde março assola o país e o mundo. A empresa no ano passado foi considerada a "melhor exportadora multinacional" na 9.ª edição dos Prémios Exportação e Internacionalização, uma iniciativa do Jornal de Negócios e do Novo Banco.Em 2019, a empresa manteve a sua performance exportadora com um volume de faturação de 893 milhões de euros, contra 878 milhões de euros em 2018, com 99% da produção exportada.O gestor recusa-se a fazer previsões para 2021 porque, "na situação em que nos encontramos, é difícil fazer qualquer tipo de previsão, pois não sabemos o que vai acontecer nas próximas semanas". Em relação à evolução dos negócios e das exportações ao longo de 2020, Pedro Carreira afirma ainda que consegue quantificar e acrescenta que "ano passado exportou para 68 mercados, o que constituiu um recorde neste âmbito e, por isso, pensamos que este ano o número de destino dos nossos produtos deverá diminuir ligeiramente. Ainda que continuemos a apostar na diversificação dos mercados, a pandemia veio trazer fortes impactos a todos os níveis."Este ano, em julho, a fábrica sediada em Lousado, Famalicão, celebrou os 30 anos em que está sob gestão da alemã Continental com números que impressionam. Foram produzidos 345,9 milhões de pneus para automóveis, 52 mil pneus para uso agrícola e cerca de 4 mil pneus para portos e minas, investiram quase 1.000 milhões de euros em investimentos, e a fábrica foi ampliada em cerca de sete vezes em relação à sua área inicial.O Grupo Continental em Portugal é constituído pela Continental Mabor, Continental Pneus, Continental Indústria Têxtil do Ave, Continental Lemmerz, Continental Teves, Continental Advanced Antenna e Continental Engineering Services, em 2019 tinha no seu quadro permanente cerca de 3.600 colaboradores e o volume total de negócios ascendeu, a mais de 1,27 mil milhões de euros. As empresas são geridas de forma independente com reporte às business units na Alemanha, mas ao longo dos anos têm vindo a criar sinergias com serviços partilhados, poupando recursos ou custos indiretos.