Em 2021, o consumo doméstico de vinha continuará elevado

44,7 Faturação Em 2019, a Casa Santos Lima registou uma faturação de 44,7 milhões de euros, mais 22% que em 2018.

"Tendo em conta a grande instabilidade económica e o clima de incerteza em que vivemos devido à pandemia, poderá ser necessário repensar alguns métodos e estratégias de trabalho no setor, mas prevemos que o ano 2021 continue a apresentar as tendências que temos vindo a observar desde março", refere José Luís Oliveira da Silva, presidente da Casa Santos Lima. Considera que se vão manter "os padrões de consumo atuais, já que com a menor possibilidade de realizar viagens e com o maior tempo passado em casa, o consumo doméstico de vinho irá continuar elevado".Na sua opinião, em 2021 vão manter o crescimento sustentado na estratégia comercial que têm vindo a desenvolver ao longo dos anos, reforçando a capacidade de produção de vinhos de qualidade, lançando novas marcas e produtos competitivos na melhor relação qualidade/preço possível, e consolidando a base de clientes já existentes, sem descurar a necessidade de angariar novos.A Casa Santos Lima tem conseguido manter a dinâmica comercial, com um acompanhamento dos seus clientes, marcando reuniões e apresentações online, enviando amostras regulares para provas, revistas da especialidade e concursos, e participando ativamente em fóruns e eventos digitais. "Todas estas atividades eram já práticas da empresa, mas são agora cruciais e ainda mais potenciadas no momento em que perdemos a possibilidade, a curto prazo, de nos reunirmos com os nossos parceiros fisicamente", assinala José Luís Oliveira da Silva.Na ótica de investimento futuro está prevista a ampliação de armazém e área de engarrafamento, a aquisição de novas linhas de engarrafamento/embalamento, reforço da capacidade de vinificação e estão a fazer investimentos na área agrícola, nomeadamente em novas plantações, de forma a dar resposta à tendência de crescimento dos últimos anos.Em 2019, a Casa Santos Lima, que é o maior produtor de "Vinho Regional Lisboa" e "DOC Alenquer", registou um total de faturação de 44,7 milhões de euros em 2019, um aumento de 22% face ao ano anterior, com as exportações a representarem 85% do volume de negócios. Este crescimento é explicado por um aumento das vendas tanto em Portugal como nos mercados externos. Os cinco maiores mercados foram os EUA, Portugal, Suécia, Canadá e Brasil.As exportações estão no ADN da empresa pois no final do século XIX Joaquim Santos Lima era um grande produtor e exportador de vinhos. Maria João Santos Lima e José Luís Santos Lima Oliveira da Silva, neta e bisneto do fundador, relançaram a empresa em 1990, tendo procedido à replantação de grande parte das vinhas, melhorado o encepamento das vinhas e modernizando toda a estrutura produtiva.