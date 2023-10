Feedzai: um unicórnio que caça fraudes financeiras

A Feedzai é líder de mercado no combate ao crime financeiro com Inteligência Artificial (AI), que hoje com o ChatGPT se democratizou e se tornou um tema de opinião. A sua plataforma de gestão de risco é alimentada por big data e aprendizagem automática (machine learning) e faz a prevenção das fraudes em pagamentos, lavagem de dinheiro e outros ilícitos financeiros. A Feedzai foi a vencedora da categoria Grandes Empresas Serviços, da 12.ª edição dos Prémios Exportação & Internacionalização, referente a 2022, uma iniciativa do Jornal de Negócios e do Novo Banco, em parceria com a Iberinform Portugal.



Em fevereiro de 2018, dez anos depois de ter sido criada, a Feedzai foi destacada pela Forbes como uma das 50 startups de tecnologia financeira com maior potencial na Europa e como um provável unicórnio, o que só viria a acontecer em maio de 2021. Nesta altura, a empresa garantiu 200 milhões de dólares numa ronda de financiamento da Série D liderada por empresas de investimento KKR e participação da Sapphire Ventures e Citi Ventures, o que avaliava a Feedzai em mais de mil milhões de dólares, conferindo-lhe o estatuto de unicórnio, o primeiro de uma startup com sede em Portugal. Hoje está avaliada em 1,5 mil milhões de euros.



Como explicou Nuno Sebastião numa entrevista ao Público, "das empresas que chegaram a este nível, somos, na verdade, a única portuguesa. As outras não têm cá a sede. O que têm cá é uma sucursal de desenvolvimento. Ou seja, vão pagar os impostos para outro sítio. Porque é mais competitivo, porque os investidores internacionais assim o exigem, porque querem levar os centros de decisão das empresas para mais perto deles. Nós sempre fomos muito claros: não queríamos fazer isso. O valor é para ficar aqui, porque eu quero continuar a contribuir para que o ecossistema se desenvolva. Para tal, a criação de valor tem de ser feita cá."



Este investimento tinha por objetivo acelerar a expansão global da companhia, desenvolver a oferta de produtos, sobretudo uma plataforma de cloud, reforçar a estratégia de parceiros e o posicionamento como uma das melhores soluções de prevenção e gestão de risco financeiro no mercado".



A plataforma com IA



Isto permitiu que a Feedzai desse um salto tecnológico. Em agosto de 2021 comprou a Revelock, plataforma biométrica comportamental, em que, como revelou a Feedzai na época, "a combinação de ambas as tecnologias criará a maior Rede de Inteligência Financeira (RIF) do mundo, um ‘cofre’ com mais de um trilião de pontos de dados, sessões e perfis de utilizadores".



Pouco depois, em outubro de 2021, lançou a plataforma RiskOps, em que investiu mais de 100 milhões de dólares e que, segundo a Business Wire, é "o conjunto de soluções mais abrangente do mundo para combater o crime financeiro".



A RiskOps destina-se a impedir as fraudes e a lavagem de dinheiro, mas também inclui ferramentas para cumprir regulamentações de compliance, como o RGPD e a PSD2, tornar mais seguro o comércio eletrónico e o conjunto de transações financeiras.



Com o crime financeiro a aumentar devido à mudança global para os pagamentos digitais, estima-se que a lavagem de dinheiro seja equivalente a dois biliões de dólares, 2,5% do PIB global, anualmente.



"As apostas estão cada vez mais altas para as instituições financeiras. Os chief risk officers agora têm de proteger mais do que apenas pagamentos digitais, mas também novos tipos de moedas, dinheiro real, criptomoedas, tokens e muito mais", disse Nuno Sebastião, CEO da Feedzai, em comunicado.



Entre várias outras componentes, a plataforma RiskOps da Feedzai tem uma abordagem à inteligência artificial centrada nas pessoas. "Com considerações de justiça e preconceito juntamente com a monitorização automática do modelo, a Feedzai cria perfis de risco hiperprecisos para uma experiência do cliente sem atrito em cada etapa. Isto garante a eliminação de preconceito ou outros falsos positivos que degradam a confiança no sistema. E em vez de utilizar modelos genéricos, a tecnologia da Feedzai é feita à medida para as fintechs com esquemas e variáveis que acompanham o fluxo de dinheiro desde o início", detalhava então o unicórnio com ADN português.



O mundo cashless



A sua estratégia passa por se tornar uma das referências na transição segura para um mundo "cashless", potenciando a confiança digital em todos os tipos de transação e pagamento. Por isso, a Feedzai investe em investigação fundamental e, nos últimos três anos, gerou quase 100 patentes nos Estados Unidos e na Europa, cobrindo inovações numa ampla variedade de áreas, umas já concedidas, outras em processo de avaliação. Incluem IA aplicada e aprendizagem automática, deteção de fraude, streaming de dados processamento e análise, deteção de lavagem de dinheiro, gestão de políticas e explicabilidade e justiça da IA.





A Feedzai lançou este ano o Railgun, um motor de inteligência artificial de próxima geração concebido para visar e intercetar fraudes financeiras antes que estas aconteçam.



Esta capacidade de I&D faz da Feedzai a empresa portuguesa com maior número de pedidos de patentes requeridas na Europa em 2022. Foram 20 em 312 patentes requeridas. Nessa altura, Nuno Sebastião, disse que não estava surpreendido porque "35% do nosso orçamento anual é investido em investigação e desenvolvimento (I&D). Se não fizéssemos isto, deixaríamos de ser competitivos. Nós temos um rácio de doutorados na Feedzai de 5,4%, mais alto do que o rácio das Amazons ou das Googles deste mundo, que é de 4,8%. Temos um grupo de investigação pura, cujo mandato é pôr-nos fora do negócio, isto é, garantir que o meu produto tal como está hoje é obsoleto. Ou seja, inventem à frente, porque se não formos nós, será um concorrente a fazê-lo."





Em julho de 2023, a Feedzai fez a apresentação do Railgun, um motor de IA de próxima geração concebido para visar e intercetar fraudes financeiras antes que estas aconteçam e que passa a ser incorporado na plataforma RiskOps. Este motor de risco permite que as instituições financeiras passem a usar nas suas decisões de risco um histórico completo de todos os dados relevantes, para avaliar a probabilidade de atividades fraudulentas com maior precisão e mais velocidade.A Feedzai tem mais de 600 funcionários, dez escritórios globais e presença em cerca de 190 países. Tem como clientes o Citigroup Inc., Fiserv Inc., o Banco Santander ou a fintech SoFi., mas hoje o seu portefólio é mais abrangente. Em 2021, a tecnologia da Feedzai protege mais de 900 milhões de consumidores em todo o mundo, mais de 1,7 biliões de dólares.