Floricolor: os desafios da inovação, da tecnologia e da sustentabilidade

Leia Também Floricolor: a oportunidade estava na fotografia digital

"Apesar de termos começado o ano de 2023 com um crescimento superior ao esperado, após o primeiro trimestre começámos a sentir contração da economia. O mercado dos Estados Unidos, a desvalorização do dólar, e o receio de recessão na Europa abrandaram o crescimento que se verificou no início do ano", analisa Tiago Yu, CEO da Floricolor. Aliás depois de ter faturado 8,1 milhões de euros em 2022, aponta para um ligeiro decréscimo em 2023 do volume de negócios para 7,9 milhões de euros, explica o CEO da Floriano da Costa & Gavina, detentora da marca Floricolor, empresa que foi a vencedora na categoria PME Serviços na 12.ª edição dos Prémios Exportação & Internacionalização, referente a 2022, uma iniciativa do Jornal de Negócios e do Novo Banco, em parceria com a Iberinform Portugal."O nosso ‘core business’ são os álbuns digitais. Em 2024, vamos investir numa linha de produção de embalagens de luxo, para o mercado de pequenas tiragens, que é onde acreditamos estar o produto com valor acrescentado. Com este investimento procuramos chegar a novos mercados e aumentar o ‘ticket’ médio no nosso cliente", sublinha Tiago Yu. A empresa tem um departamento de I&D no qual foi desenvolvido o software de paginação de álbuns que facilita a sua criação pelos clientes e evita atrasos por erros em formatos. Em 2018, fez o desenvolvimento de uma embalagem que permite uma redução da ordem dos 90% no recurso ao plástico, que se encontra em processo de registo de patente, e insere-se num processo de mitigação da pegada ambiental.A tecnologia é de importância estratégica para a Floricolor. "Olhamos sempre para a tecnologia como uma oportunidade. Gostamos de nos desafiar. Satisfazemos necessidades do mercado. Se o mercado está permanentemente ligado à tecnologia, é nossa missão ir acompanhado todas as tendências, necessidades e oportunidades que o mercado nos oferece", refere Tiago Yu. A Floricolor tem feito um investimento contínuo em equipamentos de última geração, que normalmente são feitos com capitais próprios. Em 2019 fez então um dos seus maiores investimentos com a aquisição da primeira Fujifilm JetPress 750S da Europa. Fez depois, em 2022, investimentos em equipamentos que permitem reequilibrar o seu modelo de negócio.