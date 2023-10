Frederico Lupi: “Tempos desafiantes mas de progresso”

Leia Também Inapa: uma empresa com muito papel

O ano de 2022 foi marcado por um grande dinamismo no mercado de papel. "Os primeiros meses do ano caracterizaram-se por um contexto de procura superior à oferta, associado a uma menor disponibilidade de papel", explica Frederico Lupi, CEO da Inapa, a que se seguiu o início de "uma fase de contração da procura relacionada com um processo de destocking em toda a cadeia de valor".Em termos de balanço final foi o ano em que "materializámos os resultados da estratégia implementada nos anos anteriores, marcada por reestruturações e processos estruturais de aquisições, tendo sido registada uma performance muito satisfatória e um reforço do balanço financeiro do Grupo", disse Frederico Lupi.Numa análise ao primeiro semestre de 2023, Frederico Lupi sublinha que se reduziu em cerca de 30% a procura de papel no mercado europeu. "Esta quebra explica-se pela extensão do já referido processo de destocking, mas também por uma redução do consumo. Foi por isso um período de contração acentuada, mas em que foi apresentada uma performance superior à média histórica, permitindo reforçar novamente a posição financeira", refere Frederico Lupi. Neste período, o volume de vendas em toneladas ficou 28,3% abaixo do primeiro semestre de 2022 e as vendas caíram 94,2 milhões de euros, 15,3%, face a igual período de 2022."Têm sido períodos desafiantes, mas também de progresso", admite Frederico Lupi. Na sua opinião, "os próximos anos, à semelhança dos últimos, deverão ser altamente desafiantes. Acreditamos que a nossa posição de liderança na Europa Ocidental, combinada com o percurso de integração e reestruturação em curso, sobretudo na Alemanha, nos permitirá consolidar a nossa presença, contribuindo positivamente para o desenvolvimento do grupo".Um dos vetores importantes para a gestão da Inapa como empresa cotada tem a ver com a igualdade de género, e desde a criação, em 2021, da área de recursos humanos central que se procura harmonizar práticas de igualdade no acesso a condições de trabalho em todas as geografias da Inapa. Em 2022, um em cada três cargos de gestão era ocupado por mulheres e o objetivo é que em 2024 se atinjam os 40%.A Inapa tem como principais acionistas a Parpública, uma holding do Estado, com 44,89% (33,33% de direitos de voto), a Nova Expressão, holding de Pedro Baltazar, com 10%, o Novo Banco com 6,55% e o BCP com 4,7%, depois de alienação de ações em março e abril de 2023.A Inapa foi a vencedora do Prémio Internacionalização na categoria de "Grandes Empresas" na 11.ª edição dos Prémios Exportação & Internacionalização, referente a 2021, uma iniciativa do Jornal de Negócios e do Novo Banco, em parceria com a Iberinform Portugal.