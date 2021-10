Vista Alegre Atlantis: O grupo que faz 200 anos em 2024

O Grupo Vista Alegre Atlantis abraça vários setores: porcelana, vidro e cristal, com a Vista Alegre; a faiança artística, através da Bordallo Pinheiro; o grés com a Cerexport, Cerutil e a Ria Stone. De salientar que a Ria Stone produz, anualmente, em exclusivo para a marca sueca Ikea, cerca de 48 milhões de peças de louça em grés.



No global, as exportações da Vista Alegre cifram-se nos 85% de toda a a sua produção. Estes números são o reflexo da grande implantação no mercado externo, fruto do grande prestígio que as nossas insígnias gozam nos mercados onde estamos implementados. A Vista Alegre, que tem sido reiteradamente premiada nos grandes eventos e concursos mundiais de design, é cada vez mais reconhecida como motor das novas tendências de mercado e um player internacional ao nível de grandes projetos nas áreas do design de produto e lifestyle.



Em 2020 a Vista Alegre contou 17 prémios internacionais, atribuídos pelas mais conceituadas entidades, em várias categorias, de produtos de mesa, decorativo, iluminação, mobiliário. Atualmente o Grupo Vista Alegre dispõe de 7 unidades industriais localizadas em Ílhavo, Aveiro, Alcobaça, Caldas da Rainha e Sátão e emprega cerca de 2500 colaboradores.





O Grupo Vista Alegre é constituído por 18 empresas, estando dividido por cinco áreas de negócio (Porcelana e complementares, Faiança, Grés Forno, Grés Mesa e Cristal e Vidro Manual), o modelo seguido vive inevitavelmente entre as vantagens da unidade e coordenação sob a liderança da Vista Alegre, havendo uma constante sinergia entre as diversas áreas, transmitindo assim um sentido de unidade de coordenação, retirando daqui todos os benefícios inerentes do setor da cerâmica e do cristal.Fundada em 1824, a Fábrica de Porcelana da Vista Alegre foi a primeira unidade industrial dedicada à produção da porcelana em Portugal. Para a fundação e sucesso deste arriscado empreendimento industrial foi determinante o espírito de persistência do seu fundador, José Ferreira Pinto Basto.Em 1997 concretiza-se a fusão com o grupo cerâmico Cerexport, que originou quase a duplicação do volume de negócios da Vista Alegre, nomeadamente nos mercados internacionais.Em maio de 2001 dá-se a fusão do Grupo Vista Alegre com o grupo Atlantis, com origem, na fábrica Crisal - Cristais de Alcobaça criada em 1972, formando o maior grupo nacional de tableware e sexto maior do mundo nesse setor, o Grupo Vista Alegre (GVAA), cruzando-se novamente o vidro, e agora também o cristal, com a história da empresa.A holding resultante atua em áreas tão diversas como porcelana de mesa, decorativa e de hotel, faiança, louça de forno, cristal, vidro manual e redes de retalho e distribuição. A empresa manteve-se desde a sua fundação na família Pinto Basto, sozinha ou com sócios, até 2009, quando, após uma oferta pública de compra, passou a integrar o Grupo Visabeira.