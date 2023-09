SIRL: o negócio que começou numa garagem

Leia Também SIRL: a betoneira de exportações para 90 países

"A empresa começou com o nome Simões & Rodrigues, mas hoje, devido à marca que criámos, já nos autodenominamos e somos reconhecidos mundialmente como SIRL", afirma Mário Simões, CEO da SIRL, empresa que venceu o Prémio Exportação/Emprego na 12.ª Edição do Prémio Exportação & Internacionalização, referente a 2022, uma iniciativa do Jornal de Negócios e do Novo Banco, em parceria com a Iberinform Portugal. A empresa começou em 1988 numa pequena garagem de 25 metros quadrados em Penela. "Fazíamos apenas mesas de andaime, que ainda hoje é um dos nossos produto-estrela, de uma forma artesanal, desde cortar o tubo com um disco abrasivo, amassar o tubo com uma maceta numa bigorna, soldar o tubo e pintar o andaime com tinta líquida", recorda Mário Simões, que começou a empresa com o pai, José Lopes Simões.Na altura não havia grandes oportunidades e era mais uma ocupação do que um negócio mas acabou por ser o início de um caminho para uma empresa que prevê faturar em 2023, 35 milhões de euros.Um dos marcos mais importantes nestes últimos 35 anos foi quando juntaram ao fabrico de andaimes a produção de betoneiras. "Em 1990 deixamos de comprar betoneiras a dois dos nossos concorrentes da época, nomeadamente a Lisprene e a Miral - que eram os players da altura de grande pujança em Portugal, Espanha e França e que nós, em 2016, acabamos por comprar - e começamos a produzir a nossa primeira betoneira, que começou por se chamar 190", disse Mário Simões.Este era um modelo tradicional mas que evolui upara BP200D, que "há 10 anos passou a ser a betoneira mais vendida em Portugal, em Espanha será o segundo modelo mais vendido e em muitos outros países do mundo cada vez mais é o produto estrela", assegura Mário Simões. Hoje produzem 160 modelos de betoneiras diferentes, tendo sempre como base e incentivo a BP200D para o início de qualquer processo de criação, com o objetivo de que todos os modelos atinjam o mesmo padrão de qualidade e de aceitação no mercado."Investimos muito nesta betoneira, e hoje quando se fala numa betoneira o cliente profissional já não pede uma betoneira qualquer, mas sim uma SIRL BP200D, deixando-nos muito orgulhosos. Hoje a BP200D (antiga 190) não é vendida por nós, mas sim pedida especificamente pelo cliente", mostra Mário Simões.O fundador e gestor da SIRL sublinha que todos os produtos de valor acrescentando que desenvolvem, como por exemplo os dois modelos de betoneira, foram patenteados. "Estes mesmos modelos são nossos, desenvolvidos por nós, não havendo mais ninguém a fazer esse tipo de produto no mundo", afirma Mário Simões.