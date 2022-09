O universo naval do Grupo Martifer

A West Sea, empresa do Grupo Martifer, iniciou a sua atividade nos estaleiros navais de Viana do Castelo a 27 de maio de 2014, depois de uma forte polémica política, social, económica, sobre o fim dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo e a concessão das instalações industriais a privados. Não era a primeira incursão da Martifer na indústria naval. Em janeiro de 2008, tinha comprado a Navalria, estaleiro naval em Aveiro fundado em 1978, e que está centrado na reparação naval de embarcações de pequena e média dimensão. Tem procurado a angariação de novos clientes junto dos armadores de pesca do Norte de Espanha, de rebocadores e navios turísticos e, em 2019, iniciou a construção de dois barcos rabelos destinados à área do turismo no rio Douro.



Entre maio de 2014 e maio de 2022, a West Sea realizou 17 construções navais, entre as quais dez navios cruzeiros de rio, dois navios militares, três navios polares de expedição, uma draga e uma porta de doca, quatro conversões e 320 navios reparados. A West Sea apostou no segmento de navios de turismo, como os navios river cruises e os navios de cruzeiros oceânicos de expedição, em que tem como um dos principais clientes o Grupo Douro Azul/Mystic Cruises de Mário Ferreira, mas também repara navios militares exigentes em tecnologia, padrões de qualidade e versatilidade. Em 2020, a West Sea diversificou as atividades e entrou na conversão de navios para GNL (gás natural liquefeito) tendo tido intervenção em três projetos do armador espanhol, Baleària, entrando nos serviços para a transição energética.



Estas duas empresas fazem parte da sub-holding Martifer Metallic Constructions, que é detida pelo Grupo Martifer. Este teve origem numa empresa metalomecânica criada em 1990 por Carlos e Jorge Martins, engenheiros, na zona industrial de Oliveira de Frades, a que mais tarde se juntaria como acionista a Mota-Engil. A Martifer tem como principais acionistas a "holding" I’M - SGPS dos dois irmãos Martins com 38%, a que adicionam as ações de Carlos Martins com 2,77%, e Jorge Martins com 2,43%, e a Mota-Engil, que detém 37,50%. Hoje, a Martifer está na construção metálica, na indústria naval e nas energias renováveis.







Indicadores da indústria naval da Martifer

Rendimentos operacionais

2021- 91,7 milhões de euros (40% da Martifer)

2020 - 118,9 milhões de euros (48% da Martifer)

Resultados líquidos

2021 - 9,1 milhões de euros (72% dos lucros da Martifer)

2020 - 8,6 milhões de euros (o lucro consolidado da Martifer foi de 6,7 milhões)

N.º de trabalhadores - 380



Fonte: relatórios e contas da Martifer