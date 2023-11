Pradecon: O negócio global do sol

A Pradecon instala parques fotovoltaicos em vários tipos de terrenos, adaptados às condições de cada tipo de solo.

"A conversão fotovoltaica da luz solar é hoje a forma mais barata de produção de eletricidade, suplantando os preços oferecidos por outras tecnologias com base no carvão, petróleo, gás natural, etc. O fotovoltaico é o "rei da eletricidade", referiu João Serra, professor do Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia da Ciências ULisboa, que foi o chairman 40th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition - EUPVSEC 2023 que se realizou em setembro de 2023 em Lisboa, na entrevista de apresentação do evento.A energia solar é o campo de negócio da Pradecon, empresa de Vila do Conde, que é especializada na conceção, desenvolvimento, fabrico e instalação de estruturas metálicas para suporte de módulos fotovoltaicos. A Pradecon foi a vencedora da categoria Revelação da 12.ª edição dos Prémios Exportação & Internacionalização, referente a 2022, uma iniciativa do Jornal de Negócios e do Novo Banco, em parceria com a Iberinform Portugal.O mercado da energia solar está em grande expansão global, pois a energia solar é a fonte de eletricidade renovável que mais rapidamente tem crescido a nível mundial, tendo a potência instalada acumulada passado de 39 gigawatts (gw) em 2010 para 775gw em 2020.O contributo da energia fotovoltaica para a geração de eletricidade renovável passou de 0,8 % em 2010 para 6,7 % em 2021, enquanto a potência instalada acumulada aumentou de 134mw para 1648mw, como refere Luís Silva no artigo, "As discórdias em torno das centrais fotovoltaicas em Portugal", na revista Análise Social.A Pradecon conta com 50 colaboradores entre os quais se conta uma equipa de engenharia multidisciplinar dedicada para o desenvolvimento das soluções para a instalação de parques fotovoltaicos, adaptadas às exigências de cada projeto, garantindo o cumprimento de normativos nacionais e europeus. Nesta área de negócio global são as essenciais as certificações como as NP EN ISO 9001:2000, CE 1029, EN 1090, ISO 14001 e Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI) NP 4457:2007, que a Pradecon possui.Com uma capacidade produtiva a rondar as 80 mil toneladas por ano, a sua produção tem como destino principal os mercados externos. Hoje tem projetos instalados em Cabo Verde, Mali, Argélia, Tunísia, Burundi, Tanzânia e Moçambique, Portugal, Espanha, Córsega, Itália, Albânia, Roménia, Polónia, Alemanha, Holanda, Bélgica, França, Reino Unido, Líbano, Kuwait, Isarel, Emiratos Árabes Unidos, Indonésia, Nova Caledónia, Bahamas e Guiana Francesa.Em 2021 teve um volume de negócios de 40 milhões de euros, e a sua evolução tem sido um crescimento sustentado, mas que "também é o resultado de investimento constante em inovação, elevado rigor no cumprimento de normas, uso de matérias-primas e produtos de alta qualidade, implementação de processos produtivos eficientes e aplicação de soluções de engenharia inovadoras no produto. Aliás, a aposta em processos e produtos inovadores tem sido um fator diferenciador e imprescindível para o crescimento estratégico da empresa", como diz a empresa.Hoje as soluções para parques tecnológicos procuram aproveitar todos os espaços em que haja uma nesga de sol. O portefólio da Pradecon chega aos edifícios, parques de estacionamento, albufeiras ou campos agrícolas.A Pradecon instala parques fotovoltaicos em vários tipos de terrenos, montanhas, encostas, planícies, adaptados às condições de cada tipo de solo com diversos sistemas de fundações, desde a estaca batida, parafusos de solo, pré-furação do solo, betonagem até ao uso de bases de betão em estruturas em aço, com elementos de ligação em aço inox e alumínio.Também coloca painéis solares em telhados através de sistemas fabricados à medida para permitir a instalação em coberturas existentes, planas ou inclinadas, as estruturas em aço com elementos de ligação em aço inox e alumínio e também módulos fotovoltaicos em edifícios, sobretudo em fachadas, revestimentos e coberturas em estrutura fabricada em aço e ligações em aço inox e alumínio.Os tetos dos parques de estacionamento também são um alvo com sistemas fabricados à medida, para fazer a cobertura com módulos fotovoltaicos, em zonas de parqueamentos de viaturas em fundações em bases de betão, microestacas ou estacagem direta.Construía os chamados parques fotovoltaicos Fish Ponds Systems, painéis que produzem energia e sombra enquanto estabilizam a temperatura hídrica para níveis adequados à vida dos peixes, e, ainda os Floating Systems, parques fotovoltaicos flutuantes para zonas hídricas.A agricultura é outra atividade que pode beneficiar com a energia solar em que, através de um sistema com módulos fotovoltaicos, os pomares e as plantações são protegidos da neve, vento, granizo e raios UV.