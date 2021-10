Vista Alegre Atlantis com vendas e produção em pleno

A Vista Alegre Atlantis faturou cerca 110,4 milhões de euros em 2020, menos 8% do que no ano anterior, em que o volume de negócios foi de 120,1 milhões de euros. Mesmo assim, em 2020 o mercado externo representou 78,7% do volume de negócios da Vista Alegre, com 86,9 milhões de euros de vendas, mais 6,2 pontos percentuais face a 2019.



No ano passado, a Vista Alegre foi uma das doze vencedoras do Prémio Exportação e Internacionalização, uma iniciativa do Jornal de Negócios e do Novo Banco em parceria com a Iberinform Portugal, tendo recebido o prémio especial do júri.



Para a empresa portuguesa, 2021 está a ser ainda marcado, em grande parte, pela pandemia que afetou e afeta o país e o mundo, que levou ao encerramento das lojas durante a primeira metade do ano. "Registámos com natural evidência uma diminuição do ritmo das exportações e consequente quebra das vendas, nos diversos países onde estamos presentes diretamente com lojas ou representados por centenas de agentes", afirma Nuno Barra, administrador da empresa.



Retoma dos negócios



Com a vacinação deu-se início a um desconfinamento menos cíclico e a um certo retorno a uma "vida mais normal", sobretudo a partir de julho. "Já se nota alguma retoma que está espelhada no volume de negócios", explica. "A produção está de novo em pleno e as vendas a crescer a um bom ritmo. Há mercados que inclusivamente já estão muito acima do registado em 2019 no período homólogo", adianta também Nuno Barra.





114% online As vendas online tiveram um crescimento de 114% nos primeiros seis meses de 2020, face a igual período do ano anterior.

Os canais de venda ao público registaram durante os meses de julho e agosto o seu melhor desempenho no decorrer do presente ano, alcançando valores de vendas de 4,7 milhões. Mas na distribuição o destaque vai para o bom desempenho das vendas online com crescimento de 114% nos primeiros seis meses do ano, comparativamente a 2020, e de mais de 300% quando comparado com 2019.



Para Nuno Barra, ainda vai demorar algum tempo até que se atinjam os valores pré -covid 19. Por isso, a estratégia passou por continuar a lançar, em 2021, novas coleções "que permitam manter ativo o mercado de novidades, num setor em que o consumidor está sempre atento e à espera de novos produtos, utilitários e decorativos".





Os portugueses continuam a ser grandes consumidores da marca Vista Alegre. Nuno Barra, Administrador da Vista Alegre Atlantis

Em termos de segmentos de produtos, a porcelana e complementares foi a mais afetada pela pandemia, com as vendas a caírem de 2019 para 2020 de 48,9 milhões de euros para 29,8 milhões. A faiança manteve-se nos 8,8 milhões de euros, o grés forno passou de 22,5 para 35,5 milhões de euros, o grés mesa de 26,2 para 25,3 milhões de euros e o segmento de cristal e vidro teve uma queda de 13,5 para 11,6 milhões de euros.



Ligação a Portugal



Em relação aos mercados, Nuno Barra refere "que Portugal e os portugueses continuam a ser grandes consumidores da marca Vista Alegre, dada toda a ligação histórica e sentimental mantida desde 1824, data da sua fundação". As vendas no mercado internacional têm como principais destinos a Espanha, França, Brasil, e Estados Unidos.



Nuno Barra destaca que no mercado corporate, em que o cliente tipo é a hotelaria e a restauração - e que foi um dos setores mais atingidos pela pandemia e confinamentos longos - teve grandes quebras de volumes de negócio, "conseguimos atingir resultados muito animadores".



"Apesar do momento complexo que vivemos, a nossa determinação e vontade de afirmação internacional não esmoreceram e, assim, reforçamos a nossa presença em Espanha, com a inauguração de duas novas lojas na cidade de Madrid e Barcelona, situadas em espaços de prestígio a par das melhores marcas internacionais. Refiro-me ao La Roca Village em Barcelona e ao Las Rosas em Madrid", revelou o responsável da Vista Alegre.



"Estamos a preparar o próximo ano com grande vontade em manter a marca Vista Alegre na primeira linha. Teremos mais produção, novas e surpreendentes coleções e por conseguinte, esperamos continuar a retoma de vendas que contribuirão para a boa saúde financeira da nossa empresa, prestes a comemorar dois séculos de vida", concluiu Nuno Barra.