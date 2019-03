Estão abertas as candidaturas ao Prémio Saúde Sustentável

No actual contexto desafiante da saúde em Portugal, existem instituições empenhadas em melhor servir os utentes que implementam iniciativas que resultam numa prestação de excelência.A dedicação das equipas destas instituições permite optimizar o funcionamento destes organismos, também a nível da própria estrutura, promovendo a sua sustentabilidade. No entanto, frequentemente estes casos de sucesso são pouco divulgados.

O Prémio Saúde Sustentável tem por objectivo divulgar os exemplos de excelência, que são merecedores de destaque.

Poderão candidatar-se todas as entidades, individuais ou colectivas, públicas, privadas ou do sector social, prestadoras de cuidados de saúde hospitalares, cuidados primários, cuidados continuados, farmácias, associações, entre outras, que se destaquem por promover e implementar iniciativas, com impacto tangível na saúde e na sociedade.

O Prémio saúde Sustentável conta com o Alto Patrocínio da Presidência da República.

Categorias

Categoria Cuidados Primários

Categoria Cuidados Hospitalares - onde se incluem unidades, departamentos e/ou serviços hospitalares

Categoria Cuidados Continuados

Projetos Especiais Integrados – entidades que tenham actuado nos domínios da integração de cuidados ou tenham desenvolvido uma actuação relevante nas diferentes dimensões da sustentabilidade na saúde

Prevenção e Promoção da Saúde - entidades que tenham realizado acções com vista à promoção da saúde e prevenção da doença, com resultados demonstrados

Porquê candidatar-se?

Candidate-se até 30 de Abril e dê a conhecer o exemplo da sua instituição.

Mais informações

www.premiosaudesustentavel.negocios.pt