Adalberto Campos Fernandes: “Forma justa de reconhecimento”

A crise associada à pandemia apenas tornará mais clara a importância de todos aqueles que participam neste esforço coletivo. Adalberto Campos Fernandes

Membro do júri do Prémio Saúde Sustentável

Para o ex-ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, o Prémio Personalidade tem distinguido pessoas que "contribuíram para a história de sucesso do sistema de saúde e de ciência, em Portugal".O Prémio Saúde Sustentável tem distinguido, ao longo dos últimos anos, um conjunto de personalidades que se destacaram pelo seu percurso em prol da saúde, da ciência e da investigação. Creio que se trata de uma forma justa de reconhecer e divulgar o contributo de pessoas que, pelo seu exemplo, representam um importante estímulo para todos. A crise associada à pandemia apenas tornará mais clara a importância de todos aqueles que participam neste esforço coletivo.

Provavelmente conheceu grande parte destas personalidades. Qual foi a sua importância (em que alguns ainda têm) para o desenvolvimento da saúde em Portugal? Contam um pouco a história da saúde e da medicina em Portugal nos últimos 50 anos?

Por uma questão de justiça não gostaria de individualizar nenhum nome. Trata-se de um conjunto diversificado de personalidades que, em diferentes áreas de intervenção, construíram parte do nosso caminho coletivo dedicando grande parte das suas vidas ao bem comum. Sem dúvida de que contribuíram para a história de sucesso do sistema de saúde e de ciência, em Portugal.



Tem alguma memória/história com algumas destas personalidades que queira partilhar?

Gostaria apenas de referir que, com todos eles, aprendi muito e com alguns tive a oportunidade de trabalhar diretamente. As memórias são de reconhecimento e de gratidão pelo seu contributo clínico, científico e cívico num contexto de grande humanismo e dedicação à causa pública.