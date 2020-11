Jorge Sampaio: Sem saúde pública, pouco ou nada nos resta enquanto comunidade

Jorge Sampaio, antigo presidente da República acredita que a pandemia da covid-19 criou condições para se refletir sobre a importância da saúde pública, sem a qual "nada nos resta".

"Por todos os maus motivos, a saúde pública e as questões da sustentabilidade têm estado na ordem do dia. Além de a pandemia COVID-19 ter criado uma situação de emergência, para a qual é necessário dar respostas imediatas, não podemos deixar de reconhecer que este é também um momento de reflexão e uma chamada de atenção para o quanto as questões de saúde e o direito que lhes corresponde são básicos e constituem condição sine qua non de tudo o resto", afirmou, acrescentando que sem saúde pública, "pouco ou nada nos resta enquanto comunidade com um projecto de vida coletiva".

No discurso da sessão final da 9ª edição do Prémio Saúde Sustentável, Jorge Sampaio insistiu que as pandemias são ameaças à segurança humana e ao desenvolvimento das sociedades e "só podem ser ultrapassadas com mais e melhor saúde pública".

"Esta nona edição do Prémio Saúde Sustentável posta sob a égide das "boas práticas em contexto de COVID-19" não podia ser mais oportuna. A variedade das iniciativas distinguidas entre as 111 candidaturas recebidas ilustra bem o quanto a procura de soluções para alguns problemas que surgiram com a pandemia foi rápida, engenhosa e com impacto positivo imediato. Há agora que divulgar e replicar algumas das soluções encontradas para que tais boas práticas possam alcançar massa crítica e ampliar significativamente o universo dos beneficiários", sustentou.

O antigo chefe de Estado sublinhou ser sua convicção que o Prémio Saúde Sustentável 2020 "constitui mais um incentivo a todos os prestadores de cuidados de saúde para não desistirem de fazer sempre mais e melhor perante as significativas dificuldades, desafios e incertezas com que actualmente se deparam no exercício quotidiano das suas funções. Não desistam, nunca! E não desistam de juntos procurar soluções, de as partilhar, de discutir sucessos e fracassos, pois só progredimos se soubermos aprender com erros e boas práticas, nossas e dos outros".