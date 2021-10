A lenta recuperação do setor segurador espanhol

O seguro consegue manter poupança apesar da pandemia e das persistentes taxas de juro baixas. Pilar González de Frutos, Presidente da Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa)

Os prémios das seguradoras espanholas no final de junho último ascenderam a 31.558 milhões de euros. Em comparação com o primeiro semestre de 2020, o volume de negócios do setor aumentou 5,48%, mas como alerta Pilar González de Frutos, presidente da Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), "entre março e maio de 2020, vigorou o confinamento domiciliar decretado para conter a ampliação da covid-19". Se tomar como referência os dados do primeiro semestre de 2019, o volume de prémios é de menos 6,4%. Os ramos de saúde e multirriscos são os que mais têm crescido. O seguro de saúde aumentou 4,8% em relação a 2020 e 10% na comparação com 2019. As apólices que protegem o património, por sua vez, cresceram 6,1% nos últimos 12 meses e 9% no primeiro semestre de 2019."O seguro automóvel continua a ser a linha de atividade com os relatórios de negócios mais elevados, mas ainda não se recuperou do surto do coronavírus. Em termos de prémios encontra-se no mesmo patamar de junho de 2020. No entanto, não recupera o terreno perdido na primavera de 2020. Os 5.667 milhões de euros de prémios que atualmente gera são 3,4% inferiores aos faturados no final do primeiro semestre de 2019", revela Pilar González de Frutos.A categoria "outros ramos de negócio", que engloba grande parte dos seguros ligados à atividade empresarial, apresenta uma evolução positiva. Contribuiu com 4.868 milhões de euros para o setor segurador entre janeiro e junho de 2021. Este valor é 3,8% superior ao registado no final do primeiro semestre de 2020 e constitui um acréscimo de 1,9% face ao período janeiro-junho de 2019.Em termos de seguros de vida, as seguradoras geriam 245.889 milhões de euros no final do mês de junho passado, 0,75% a mais que há um ano, em que 194.741 milhões correspondem a produtos de seguros. Ou seja, 0,74% a mais do que há 12 meses. Os 51.148 milhões restantes constituem o património dos planos de pensão cuja gestão foi confiada às seguradoras. "Conclui-se que o seguro consegue manter a poupança apesar da pandemia e das persistentes taxas de juro baixas", diz Pilar González de Frutos.Os seguros unit-linked, em que o tomador do seguro assume o risco do investimento, são os que apresentam uma evolução homóloga mais positiva. Os ativos sob gestão aumentaram 28,55%, para 18.285 milhões de euros. São seguidos por planos de poupança individuais cujas apólices movimentaram 14.602 milhões no final de junho e cresceram 3,27%. Já a economia gerada com a transformação de ativos em anuidades cresceu 1,81% e ficou em 2.446 milhões."A paralisação da atividade económica devido à pandemia do coronavírus e a situação prolongada de baixas taxas de juros ainda se fazem sentir em outros setores do ramo de vida", admite Pilar González de Frutos. Os planos de previdência de seguros (-3,16%), o capital diferido (-2,79%), bem como as rendas de vida e temporárias (-1,82%), registaram quedas. O seguro individual de poupança de longo prazo fica praticamente estável (-0,60%) quando se comparam os dados do final do primeiro semestre com os do ano anterior.As receitas de prémios do negócio de risco de vida cifraram-se em 2.875 milhões de euros, mais 5,16% do que há um ano. Esta atividade está intimamente ligada à venda de habitação.