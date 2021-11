Uma seguradora digital

"A Liberty Seguros está muito alinhada com o pilar digital. Está a fazer alterações na forma de gerir o negócio e hoje tem uma plataforma digital verdadeiramente europeia", afirmou Rita Almeida, diretora da rede tradicional da Liberty Seguros em Portugal e Irlanda. É uma visão 100% digital, independentemente de estarmos a falar da força de trabalho ou de lidar com os parceiros, clientes ou fornecedores. Abrange a cadeia de valor com níveis de serviços na forma virtual e digital.



Este projeto representa 100 milhões de euros no mercado europeu, Portugal, Espanha, Irlanda e Irlanda do Norte, o maior da empresa e do grupo nos últimos anos, para desenvolver um ecossistema 100% digital na cloud pública, um conceito completamente disruptivo na indústria, no qual todos os processos relacionados com a comercialização e gestão de seguros são levados a cabo de forma simplificada.



Venda direta



Implica uma grande transformação na forma de ver o negócio, "com um modelo de negócio muito mais ágil e acima de tudo acompanhar as necessidades que o cliente e o consumidor nos obriga", referiu Rita Almeida.



"Em Portugal, acabámos de lançar um canal direto porque sentimos que temos de ter presença omnicanal. Acreditamos o consumidor vai querer a conveniência na forma de ter acesso aos produtos e as soluções e aos serviços", considerou Rita Almeida. Trata-se do canal de venda direta em Portugal, através da marca Génesis by Liberty Seguros.



Mas um dos objetivos da Liberty é continuar a investir "na área das relações de mediação tradicional, pois temos uma grande responsabilidade no sentido de preparar a nossa rede de distribuição para a nova era do digital e preparar, porque temos essa responsabilidade, a literacia digital dos nossos colaboradores e consumidores", sublinhou Rita Almeida. Conclui que "até 2025, é este o nosso objetivo, conseguir trazer muitas novidades na forma de aceder as soluções de seguro onde a inovação é essencial no nosso pilar".