Head of research da i2S

Há um grande potencial na utilização da tecnologia blockchain para os seguros, desde a desmaterialização e automatização das transacções até ao potencial facilitador de requisitos legais, como por exemplo, o RGPD. Nuno Ferreira

Com base nos depoimentos de Nuno Ferreira (i2S), Nuno Luis Sapateiro (PLMJ), Luís Cardoso e Bernardo Branco (Liberty Seguros) e Juan Mederos (Generali).

Os sinais de amanhã, hoje • Mais de 50% das seguradoras inquiridas pela i2S assumem os sistemas analíticos como a tecnologia mais vantajosa nos seus negócios.

• A Liberty Seguros lançou a aplicação HitTheRoad!, que dá um score de 1 a 100 às viagens dos utilizadores, analisando critérios como a velocidade, agressividade, distracção, entre outros, e com prémios semanais em combustível BP aos condutores mais seguros.

• Empresas mundiais dos seguros como a Liberty e a Generali, entre outras, formaram o consórcio B3i (Blockchain Insurance Industry Initiative), que se transformou numa start-up que irá desenvolver, testar e comercializar soluções de blockchain para a indústria seguradora.

• A incubadora de inovação da Liberty, Solaria Labs, está a ser testada uma aplicação que, em caso de sinistro automóvel, através das fotografias feitas com o telemóvel, faz uma estimativa dos custos de reparação, depois da comparação com com milhares de fotografias de sinistros passados já fechados.

A seguradora do futuro investirá muito mais na prevenção do que na protecção pós-sinistro. Os seguros actuais de massas vão ser substituídos por outros adequados às necessidades e comportamentos específicos de cada pessoa, ajudados pelo manancial de informação existente e à disposição das seguradoras.A seguradora do futuro terá a capacidade de mensurar riscos, gerar cotações e emitir apólices "tailor made" num espaço de poucos minutos. Conhecerá muito melhor o seu cliente, fará uso dos IoT para recolher mais dados de forma consentida, estará ao seu lado e não no fim da linha.Investirá na proximidade, mais em serviços do que em pagamentos. Provavelmente, o cliente nem saberá que tem seguro, porque este será uma protecção embebida na sua vida diária, nos equipamentos que usa e que é accionada sem que ele se aperceba. A seguradora do futuro será não apenas a fornecedora de um seguro, será uma consultora dos seus clientes em parceria com a sua rede de agentes e mediadores.A seguradora do futuro irá não só personalizar o que oferece, mas também onde e quando o faz. Será uma seguradora capaz de servir os seus clientes onde eles estejam presentes e às horas que pretenderem, com a maior rapidez e comodidade. Será, por isso, uma empresa obviamente digital e com uma experiência omnicanal.Haverá também novos riscos para segurar como as ciber-ameaças, as perdas de identidades digitais, os problemas com os sistemas autónomos.A seguradora do futuro irá readaptar-se, fazer parcerias e repensar a sua oferta, tendo em conta as tendências actuais de economia partilhada, como a Uber, Airbnb ou serviços de carsharing, e as tendências futuras como os carros autónomos, o que implica repensar o conceito de ownership da responsabilidade.As relações entre os consumidores e as seguradoras estarão sustentadas, essencialmente, em smartphones e wearables, que têm utilidade na perspectiva do consumidor mas também na monitorização dos riscos pelas seguradoras.