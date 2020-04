Seguradoras têm de ser justas para os clientes

A crise económica decorrente da covid-19 pode ser mais profunda do que a crise financeira de 2007-2014, admite Gabriel Bernardino. As projeções do FMI admitem que a economia mundial, incluindo a União Europeia, tenha uma contração muito significativa.



"Os seguros são uma das atividades financeiras com maior ligação à economia, portanto, é perfeitamente natural que os impactos sejam muito significativos nos modelos de negócio, na solvência na área seguradora, e no valor dos investimentos dos diferentes ativos", referiu Gabriel Bernardino. Acrescentou que "estamos a ver já alguns dos seus efeitos, mas é muito importante que se utilizem os mecanismos do Solvência II, como o framework, para perspetivar esses impactos e para poder dar resposta".



O resseguro tem e vai continuar a ter um papel muito relevante na gestão e flexibilização desta crise. Como diz Gabriel Bernardino, "os resseguradores funcionam sobretudo para estas situações extremas de risco, e naturalmente o seu contributo durante a crise vai ser muito significativo para se ter níveis de impacto menores". Acentuou que "até agora as resseguradoras têm estado a cumprir com o que estava determinado nos contratos e nas apólices e têm sido um fator de estabilidade nas consequências do impacto desta crise".



Riscos sistémicos



No entanto, alertou que algumas das consequências desta pandemia são riscos sistémicos e "não é possível ao setor segurador, mesmo com o apoio dos resseguradores internacionais, combater os riscos sistémicos". Gabriel Bernardino deu como exemplo de risco sistémico a interrupção de atividades por parte das empresas. "É impossível diversificar e mutualizar este risco. Há respostas que têm de ser dadas para além do que é o setor segurador e ressegurador".



A EIOPA não está a pensar em moratórias, mas "a refletir, a ver o comportamento que o setor tem em termos europeus, como é que reage à modificação bastante significativa das condições de risco em algumas áreas de negócio".



O facto de um número muito significativo de pessoas estar em confinamento em muitos países durante um tempo alargado faz com que o perfil de risco em seguros obrigatórios como o automóvel mude completamente. A experiência de sinistralidade deste ramo antes e durante este período de confinamento é completamente diferente, há uma mudança significativa no perfil de risco, na opinião de Gabriel Bernardino, que se deve repercutir nos consumidores.



As soluções têm variado de país para país. Tem sido por ajustamento dos prémios, devolução de alguma parte em função da experiência de sinistralidade. "É importante que haja um equilíbrio, porque estamos a ver uma experiência de sinistralidade num período específico, temos de ver o que vai acontecer nos próximos meses". As seguradoras têm de ter abertura e proatividade para tratar os seus clientes de forma justa. "O setor e as empresas devem pôr o cliente no centro das suas preocupações e este é um momento de verdade para saber se é isto que fazem."



Dívida pública



Os spreads da dívida pública dos países no Sul da Europa estão a aumentar e isto reflete-se nos requisitos de capital das seguradoras que operam nestes países. Gabriel Bernardino esclareceu que as diferenças significativas nos spreads da dívida pública são repercutidas nos requisitos de capital, mas o Solvência II tem instrumentos que dão resposta a estas situações excecionais e mecanismos, como a volatility adjustement, que corrige este excesso nos spreads e atenua os efeitos nos requisitos de capital".



Em relação à carteira de dívida pública das seguradoras, em certos casos muito concentrada, Gabriel Bernardino disse que "tendo em conta as responsabilidades e compromissos que os seguradores assumem é perfeitamente natural que a dívida pública seja um dos ativos mais utilizados".



No entanto, sublinhou que o preocupa mais a concentração do que a exposição. "O que me preocupa mais do ponto de prudencial é quando existe concentração excessiva num único país, num único emitente, num único tipo de títulos. É válido por qualquer tipo de ativo. Em todas as análises que fazemos das repercussões da atual crise, ao nível dos spreads por exemplo, são as empresas com maior diversificação em termos de exposição em dívida pública, ações e obrigações que têm menos impactos".