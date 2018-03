Conceição Tomás é agents e marketing manager da Generali. Inês Lourenço

Em 2018 são transpostas e entram em vigor a directiva de distribuição de seguros, regulamento geral de protecção de dados e directiva dos mercados de instrumentos financeiros II em que, como refere Conceição Tomás, agents e marketing manager da Generali, "a tónica está no cliente e na sua protecção".Este novo enquadramento jurídico "faz obviamente subir significativamente a fasquia da responsabilidade dos operadores por vendas mal feitas, vendas que possam ser vistas como enganadoras para o consumidor" diz Rogério Bicho, administrador e director comercial da Liberty Seguros. "Os operadores terão que ser muito mais cuidadosos no recrutamento, selecção e formação dos vendedores dos produtos. Terão que documentar mais criteriosamente o processo de venda, e verificar que o cliente assina todas as cláusulas importantes, sobretudo aquelas que possam configurar uma diminuição dos seus direitos"."Todas estas iniciativas regulatórias vêm tornar mais complexa a gestão da informação e o processo de venda e serviço. Exigem um muito maior profissionalismo aos intermediários e um grande controlo dos processos de negócio. Tudo deverá poder ser rastreável" refere Gastão Taveira, CEO da i2S. Acrescenta que a gestão da informação passa a ser um aspecto crítico do negócio: disponibilização, guarda (incluindo segurança de acesso e privacidade de alguns elementos) portabilidade e o "direito ao esquecimento". Acentua que "a tecnologia actual pode facilitar imenso a resposta a estes requisitos legais, evitando uma enorme sobrecarga burocrática e riscos de falhas graves".A nova directiva de distribuição de seguros lança, na opinião de Nuno Luís Sapateiro, associado senior da PLMJ, um desafio aos agentes envolvidos na distribuição de seguros: "como dar resposta a um consumidor cada vez mais exigente e que pretende contratar um produto taylor made num curto espaço de tempo e, em simultâneo, dar resposta a um regime jurídico mais rigoroso e que reforça o leque de informações que devem ser prestadas na fase pré-contratual tendo em vista uma maior transparência".Para o advogado, o Novo Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados incorpora as questões da economia digital. Reforça o quadro sancionatório e a responsabilização, e tem inovações como a portabilidade dos dados que pode facilitar ao cliente a mudança de seguradora ou de mediador. Nuno Luís Sapateiro diz que tem "um pouco mais de dificuldade em encontrar essa abertura para o mercado digital na nova directiva de distribuição de seguros".O que se explica pela morosidade da transposição das directivas. Segundo Nuno Luís Sapateiro, esta directiva de distribuição de seguros "não veio dar o suporte legal que os distribuidores necessitam no que respeita à forma como devem conciliar os deveres reforçados de informação perante o consumidor e a evolução tecnológica das seguradoras com que trabalham".