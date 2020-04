Bolsas europeias já sobem mais de 20% desde mínimos de março

09:13

Stoxx600 já sobe mais de 20% desde mínimos

As bolsas europeias regressaram da pausa de quatro dias a manter a tendência de recuperação da semana passada, com os investidores otimistas que o pico da pandemia já ficou para trás em muitos países e animados também com os dados económicos da China.

As exportações chinesas registaram uma queda homóloga de 3,5%, em março, sinalizando uma recuperação para as indústrias exportadoras do país, depois de quedas acentuadas em janeiro e fevereiro devido à pandemia da covid-19.

A recuperação da economia chinesa dá alento aos investidores de que a recessão global poderá não ser tão grave como se temia, isto numa altura em que são diversos os países que estão a reduzir as restrições e o cofinamento.

O Stoxx600 avança 0,81% para 334,48 pontos e já esteve a subir 20% face aos mínimos fixados o mês passado, uma recuperação que também já foi conseguida em Wall Street. Se mantiver esta tendência, o índice europeu entrará em bull market (acontece quando um ativo valoriza mais de 20% face a mínimos), colocando um ponto final naquele que terá sido um dos "bear markets" mais curtos da história.

Este é o primeiro dia de negociação da semana, depois de na sexta-feira passada e nesta segunda-feira o trading ter sido interrompido nas praças europeias por ocasião do período pascal.

Os investidores estão também focados na apresentação de resultados trimestrais, sendo que como habitualmente o destaque vai para os bancos norte-americanos, como o JPMorgan Chase e o Wells Fargo & Co.

Em Lisboa o PSI-20 acompanha a tendência positiva, com o PSI-20 a subir 0,64%, ainda assim bem menos que os mais de 2% na abertura.



Evolução do Stoxx600 desde início do ano: