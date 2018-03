Adolfo Mesquita Nunes 26 de março de 2018 às 19:50

Francisco Lucas Pires e o caminho para uma sociedade aberta Se nunca me deixei comover pelo federalismo europeu, tão presente em Lucas Pires, sempre me impressionou a ambição, o otimismo, o sentido reformista, a liberdade consequente nas políticas públicas, a adesão a essa sociedade aberta que tanto me inspira.