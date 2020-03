Adolfo Mesquita Nunes 23 de março de 2020 às 20:10

Medidas urgentes para apoiar a economia

Estando perante uma crise global, não é crível que não se aprove, preferencialmente via BCE, um mecanismo de ajuda externa. Se for esse o caso, este deve abster-se de grandes condicionalidades, já que a pandemia em nada teve que ver com circunstâncias nossas.