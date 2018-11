Os demagogos para quem tudo é simples 

O lento, turbulento e complicado processo de saída do Reino Unido da União Europeia aí está para nos demonstrar a demagogia de todos aqueles que transformam problemas complexos em questões simples de resolver.

Não está em causa, quero deixar isto bem claro, a legitimidade de todos aqueles que querem, e para isso lutaram, a saída do Reino Unido da União Europeia, que cada um é e deve ser absolutamente livre de pensar como quiser. Nem tão-pouco está em causa a legitimidade, a exequibilidade ou os méritos dessa saída, porque há um sem-número de argumentos que a podem aconselhar.

O que está em causa, e é disso que falo e apenas disso, é a evidência flagrante de que uma decisão como esta, um processo como este, nunca é simples, nunca é claro e inequívoco, nunca é indolor, nunca é um exclusivo de vitórias ou de ganhos, nunca é poupamos uns milhões que vão diretamente para o serviço nacional de saúde.

O processo poderia estar a ser conduzido de forma diferente? Com certeza que sim, mas basta ver a multiplicidade de opiniões e conselhos, mesmo no campo dos chamados "brexiteers", para ver como um processo conduzido de forma diferente teria seguramente o mesmo número de atribulações.

O processo poderia ter outro empenho da União Europeia? Com certeza que sim, mas esta falta de empenho da União era previsível desde o primeiro momento, fazia parte do caderno de encargos de obstáculos, e ignorá-lo na campanha ou no processo foi só uma opção.

O processo poderia ter mais ganhos para o Reino Unido? Com certeza que sim, mas só por ilusão poderia pensar-se que uma saída como esta se traduziria com o Reino Unido a ficar com tudo o que é bom sem nada do que é mau.

(E já agora, por cá, nestes nossos orçamentos e estudos tão otimistas, já alguém estimou o impacto disto nas nossas exportações e economia e, o que é essencial também, nas economias de quem mais dependemos? Convinha, porque não vai ser coisa indiferente, como aliás o sector do turismo já percebeu.)

Refiro isto não tanto porque me apeteça analisar o Brexit, mas porque me parece essencial demonstrar a demagogia de todos aqueles que, por cá, defendem a saída da União, a saída do Euro, a saída da NATO ou a renegociação da dívida, como se fossem coisas simples, lineares, a gente faz uma lei e já está.

Nenhuma dessas decisões é coisa simples, por mais legítima que seja a ambição, e convém, ao lutar por elas, dar bem conta do processo e das dificuldades e das perdas que lhe estão associadas.

É por isso importante olhar para o processo de Brexit, não tanto para formar opinião sobre a decisão, mas para ter noção da complexidade do mesmo e da impossibilidade de, para ele, ter soluções simples como as que defendem os amanhãs que cantam.

Há gente que faz carreira política a mentir, a simplificar, a dizer que as coisas só são complicadas porque há um sistema, uma elite, um esquema, que as quer fazer difíceis.

Há com certeza sistemas, há elites e há esquemas, mas se há coisa que a vida, a nossa, basta a nossa, nos mostra é que há coisas que são mesmo complicadas. E que não podemos culpar sistematicamente terceiros por isso, como é por cá o discurso de comunistas e bloquistas.

Uma nota final sobre o Brexit: sempre me opus à utilização de referendos únicos para decidir uma coisa com implicações tão transversais e de tão grande magnitude. Não reconheço a uma maioria conjuntural, eventualmente indignada, o poder de decidir, num só dia, com uma só votação, o destino de uma nação. Coisa diferente seria um processo referendário mais complexo, envolvendo várias fases previamente anunciadas e definidas, mas não foi essa a decisão dos ingleses.

