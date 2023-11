A Comissão de Limites da Plataforma Continental

No decorrer da redação da própria CNUDM, a expectativa do volume de submissões rondava as três dezenas e que o número de anos para concluir todo este processo rondaria os 10 anos. Quão errados estavam os delegados das Nações Unidas ao estimar este objetivo global, quando hoje, passado 26 anos de trabalhos ainda estamos a cerca de um terço das propostas entregues.