As cicatrizes do Mediterrâneo Oriental

Este Estado tem demonstrado a sua habilidade político-diplomática conseguindo articular com ambas as partes beligerantes e servindo de palco principal para a mediação internacional, em especial com as Nações Unidas (ONU). O sucesso na mediação da crise dos cereais foi um exemplo da diplomacia turca que, três dias após o encontro entre Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan em Teerão, conseguiu concretizar em Istambul a

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...