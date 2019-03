Case-study Francisco George

Francisco George é sem dúvida um caso inspirador de boa liderança.

Ocupou o cargo de diretor-geral de Saúde entre 2015 e 2017 e apenas deixou o cargo por ter atingido o limite de idade para exercer funções na Administração Pública.

Durante estes anos foram várias as crises que teve de gerir em função das suas competências.

Nestes períodos, quando houve um elevado alarme social, Francisco George fundamentou sempre as suas decisões através de uma clareza de discurso exemplar. A acompanhar este discurso existiu sempre uma enorme sensibilidade social. Possivelmente devido à sua enorme competência, e apesar de o cargo que ocupou ser de confiança política, sucederam-se vários partidos políticos no poder, mas nenhum ousou substituí-lo no cargo de diretor-geral de Saúde.

Nos últimos dias, com a tragédia que aconteceu em Moçambique, Francisco George, enquanto Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, assumiu a responsabilidade da gestão dos donativos angariados e em poucos dias a Cruz Vermelha Portuguesa angariou 400.000,00€. Mesmo numa época em que há poucos dias sugiram vários escândalos relacionados com a gestão de donativos para outras tragédias, Francisco George demonstrou que as pessoas ainda confiam em quem se pauta por valores de uma vida coerente ao longo dos anos.

Francisco George é um "case-study" que todos os que aspiram a ser líderes deveriam estudar, nomeadamente tendo em consideração estas qualidades:

- Discurso claro, assertivo e fundamentado;

- Coerência entre o que se fala e o que se faz;

- Pautar a vida com valores e sensibilidade social;

- Empatia cognitiva e emocional;

Portugal enquanto nação necessita de mais Franciscos Georges e os nossos líderes políticos e empresariais poderiam inspirar-se mais neste Senhor.

