Com a verdade me enganas

Mais uma vez chegou onde queria. Governar com as suas políticas e com a sua gente, amarrando como podia os outros a soluções e a desígnios com que não concordam.

No discurso de vitória da noite eleitoral, António Costa afirmou, com o ar jovial de sempre, que o povo disse claramente que estava contente com a "geringonça". Assim sendo, não havia outro caminho senão o de manter a solução na próxima legislatura. Mas, com a mesma cara, terminou a intervenção dizendo que assim seria desde que fossem respeitadas as "linhas vermelhas", isto é, os compromissos com Bruxelas, o controlo do défice e a redução da dívida pública. Em alguns minutos conseguiu dar e voltar a tirar, dizer uma coisa e o seu contrário. Nada de muito surpreendente.