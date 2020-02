A aVentura de André

O título deste artigo parece tirado de um conto infantil. E bem podia ser. Apenas com uma diferença fundamental. Os contos infantis tradicionais procuram transmitir valores às crianças e permitem que estas libertem toda a criatividade e imaginação que têm dentro de si. André Ventura cria as suas pequenas histórias a partir de episódios da vida real e procura daí extrair conclusões demonstrativas da crise de valores em que vivemos.





O Chega não é de direita, nem de centro nem de esquerda. É um partido criado para estar contra o sistema seja ele qual for e contra o governo esteja ele em que mãos estiver. Os partidos tradicionais nasceram todos em torno de uma matriz ideológica e a partir daí fizeram o seu caminho. O Chega nasceu em torno de um candidato a político que percebeu que havia um espaço para pessoas como ele. Não é um partido político. É um partido de um político.





Desde que constitucionalmente possível, nada impede a existência de “partidos de nicho” visando dar voz a uma multiplicidade de interesses. Desde que respeitem os princípios da independência nacional, da unidade do Estado e da democracia política, não sejam de tipo militar, racista, fascista ou de âmbito regional, podem livremente constituir-se.





André Ventura tem assim todo o direito de liderar um partido que tem por base uma ideia: dar voz ao descontentamento. E de ter um programa político que não é mais do que a soma dos desabafos do povo. Com todos os riscos de inconsistência ou de demagogia que lhe possam estar associados. No dia em que o Chega passar a ser mais uma voz do sistema ou se atrever a querer fazer parte do chamado “arco da governação”, estará a assinar a sua certidão de óbito.





Não exijam a André Ventura soluções para os problemas do país porque ele nunca pensou nisso. Não peçam a André Ventura que faça um discurso construtivo sobre uma qualquer matéria de interesse geral porque isso não lhe convém. Não esperem de André Ventura outra postura que não a do conflito premeditado, da hostilidade simulada ou da crítica cínica quase insultuosa. É isso que os descontentes esperam dele. Ver nele um seu representante. Alguém que diz o que eles gostariam de dizer se estivessem lá.

É difícil concertar posições com alguém que não quer chegar a acordo sobre nada. E será sempre este o problema de André Ventura. Concorreu a Loures como poderia ter concorrido a Sintra, a Braga ou a Lisboa. Será candidato às eleições presidenciais com o mesmo à vontade com que se candidatará um dia à liderança do Sport Lisboa e Benfica. Gosta de provocar ruído e é dele que se alimenta. Adora a polémica e é ela que lhe dá força para continuar. Dificilmente obteria bons resultados sem o palco parlamentar, sem uma presença constante nas televisões ou sem a forma profissional como trabalha as redes sociais.





Diminua-se o ruído, desvalorize-se a polémica, discutam-se as ideias, peçam-se soluções e André Ventura perderá boa parte da sua energia. Ataque-se o homem, condene-se a sua postura, retire-se o palco, corte-se a palavra, subestime-se o discurso, ridicularize-se a personagem e a aventura de André irá continuar por muitos anos. Sempre a crescer e a recolher apoios à esquerda e à direita. Porque a crescer irá continuar também o descontentamento do povo. E os seus desabafos terão cada vez mais sentido e mais força.