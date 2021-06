A direita ainda não se vacinou

Tal como os negacionistas respondem aos efeitos da pandemia, a direita portuguesa responde ao país. Aparentemente vivem num mundo diferente das pessoas normais e não conseguem ver o que está claro aos olhos da esmagadora maioria dos cidadãos. O “congresso das direitas” realizado na semana passada, e que nos próximos dias deixará de ser assunto relevante, tornou bem evidente as fragilidades de quem se posiciona à direita do Partido Socialista. Depois das intervenções banais de múltiplos protagonistas, com uma ou outra exceção em que a visão do futuro se sobrepôs à intriga palaciana que desgasta permanentemente os líderes dos partidos tradicionais, a verdade é que nada de novo dali resultou. Apenas, vejam bem, a necessidade logo negada pelo próprio, de Pedro Passos Coelho voltar a liderar o PSD. Para quem queria unir a direita não está mal…





Tudo começa pelo lado errado. Pensar que unir partes que nunca constituirão um todo é o caminho para chegar a algum lado é uma estratégia de mero oportunismo que não conduzirá a lado nenhum. Unir em torno de ideias seria uma possibilidade não fosse a enorme distância que existe entre muitos dos que por lá passaram. Como é que se conciliam aqueles que acreditam que irão crescer atacando o sistema com todos os outros que dele beneficiam e não o querem mudar. Sejamos lúcidos. O PSD é um partido central no sistema que dele sempre beneficiou e dele precisa para alimentar uma máquina sem a qual deixará de existir. Combater o sistema seria autofágico. O Chega é um partido de nicho que vai crescendo à medida que esse mesmo sistema deixar de funcionar, vibrando com o “sangue” que conseguir fazer nas instituições e com os escândalos que as abalarem. O Estado português é assistencialista e está habituado a proteger através de subsídios os mais carenciados que são, não nos esqueçamos, uma larga maioria dos eleitores. O Chega combate-os diretamente. O PSD sem eles nunca voltará a ser poder.





Desta espécie de jornada de reflexão não saiu uma ideia para o país nem uma estratégia alternativa ao improviso e à criatividade de António Costa. Ficámos a saber que o Chega quer ser poder e que não abdica das suas ideias de força. Ficámos também a saber que o PSD, não sendo de direita, não se importa de fazer governo à direita e que até aceita falar com o Chega se este aceitar não fazer nada daquilo que promete aos eleitores. Para nascimento de uma plataforma eleitoral motivadora e vencedora, não parece que seja o melhor caminho. Liberais, conservadores e democratas-cristãos fizeram parte apenas do cenário. Sem eles seria pior, mas com eles a coisa não melhorou muito.





A direita que temos fala de passado, recrimina os seus protagonistas e tenta perceber quem irá sobreviver no curto prazo. A direita de que precisamos tem de falar de futuro, valorizar os seus ativos e convencer os portugueses com uma visão de médio e longo prazo e medidas concretas de largo alcance social.





Como alguém dizia, Portugal está hoje confrontado com três pandemias: a da covid-19 que ainda não passou, a dos que ficaram para trás ao nível da assistência ou no diagnóstico da doença durante mais de um ano e a da pobreza que inexoravelmente nos irá atacar. Os socialistas, e os seus companheiros de jornada, irão prometer mais Estado, mais subsídios, mais dívida, maior dependência, menos futuro. Mas é isto que provavelmente muitos portugueses querem ouvir. A direita tem de perceber que o caminho não é abrir guerra para saber quantos deputados da oposição conseguirá eleger nas próximas eleições legislativas. Mas esta é uma epidemia que atacou forte a direita portuguesa e contra a qual, pelos vistos, ninguém quer descobrir uma vacina.





