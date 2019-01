Caixa aberta para todos

A divulgação da lista dos principais devedores da Caixa abriu uma discussão acesa em que não faltou gente para "bater no ceguinho". Mas talvez seja bom ter presente que quanto mais agressivo for o tom da conversa mais longe estaremos do esclarecimento das diferentes situações ou mesmo da avaliação sobre a existência de crimes.

Por detrás das situações reveladas estão pessoas mais ou menos conhecidas do grande público. Ali temos fundações, o que não deixa de ser curioso, empresas nacionais e estrangeiras, projetos em desenvolvimento, sociedades insolventes ou em vias de liquidação e alguns outros casos até agora desconhecidos. Tratar todos da mesma forma é um erro e pode transformar-se numa enorme injustiça. Da mesma forma, assumir que todos os gestores que passaram pelas sucessivas administrações da CGD são gente malformada, incompetente e desonesta será também errado e injusto.

Neste momento já metade dos leitores estarão a dizer: olha outro a defender os poderosos, são todos iguais, cambada de gatunos… Infelizmente a opinião pública hoje constrói-se assim. Atira-se um facto ou a sua aparência, dá-se-lhe o título de "investigação jornalística", chamam-se os comentadores do costume, dá-se a voz ao povo que tem telefone e, pronto, já está julgado o caso. Nada do que disse até aqui pretende esconder ou desvalorizar o que se passou no principal banco público nas últimas décadas. Muitas situações escandalosas aconteceram, promiscuidades inaceitáveis não foram evitadas, milhares de milhões de euros de dinheiro nosso foi deitado ao lixo ou está ainda hoje a beneficiar quem a ele não deveria ter direito.

Os resultados da auditoria de que todos falam deviam ser conhecidos rapidamente. Só assim os contribuintes saberão para onde foi o seu dinheiro. E servirá também para distinguir entre aqueles que recorreram ao crédito com a intenção de o aplicar e devolver daqueles que o foram buscar apenas porque era fácil ou conveniente para entrar em jogos de sorte e de azar ou em estratégias de poder obscuras. Servirá ainda para conhecer quem autorizou a libertação dos fundos e com que fundamento o fez. A partir daqui se distinguirá o que é "vigarice" e o que é apenas o resultado negativo de uma decisão de risco que, pela sua própria natureza, a atividade bancária comporta.

A banca portuguesa foi justamente considerada no final do século passado uma das mais inovadoras e dinâmicas de toda a Europa e em muito contribuiu para o desenvolvimento que o país conheceu. Os seus quadros eram, e ainda hoje são, competentes e bem preparados. Alguns deles são mesmo exemplos de sucesso nacional e internacional. Mas também não é menos verdade que a banca, em especial a pública, mas também a privada, foi porto de abrigo de muitos antigos governantes e nem sempre por bons motivos. E também é facto que a partir de determinado momento os principais bancos colocaram gente sua em funções governativas. É crime. Talvez não. Mas porventura ajudará a explicar o estado a que Portugal chegou.

