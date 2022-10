De boas intenções está o Terreiro do Paço cheio

A analogia não é propriamente com o inferno. Mas que o ano de 2023 será muito difícil parece não haver qualquer dúvida. Daí que a apresentação do Orçamento do Estado tenha sido apenas um exercício, admito que bem-intencionado, de construção de um cenário que com elevada probabilidade não irá acontecer. Tudo dependerá da conjuntura internacional, da capacidade do Estado para cumprir

...