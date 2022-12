“Descalços em tempos de botas”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O título deste texto é copiado de uma obra de João Almeida, publicada em 2014, em que o autor vai buscar pequenas histórias e memórias ao passado que nos permitem avaliar o presente e construir o futuro. Num país que está hoje preso à modernidade e em que diariamente nos pretendem convencer de que estamos a caminho do progresso e integrados no “pelotão da frente”, em que as taxas de crescimento estão consistentemente

