É do mercadejar que o povo se queixa

O verbo mercadejar entrou nas nossas conversas depois de ter sido empregue pelo juiz Ivo Rosa na fundamentação da decisão de fazer seguir parte do processo Marquês para julgamento. José Sócrates, como sempre, não ligou nenhuma ao facto e quer fazer querer ter obtido uma estrondosa vitória quando, ao contrário, lhe foi lavrada a certidão de óbito política vítima de doença prolongada.





Para os menos familiarizados com o termo, importa referir que o dicionário nos explica que mercadejar é sinónimo de comerciar ou negociar, isto é, comprar e vender, realizar transações comerciais. Mas significa também traficar, ou seja, auferir rendimentos ou benefícios de forma ilegal. Ora Ivo Rosa afirmou que José Sócrates “mercadejou o cargo” de primeiro-ministro e isto, claramente, não é suposto nem aceitável.





A opinião pública reagiu a tudo isto de forma indignada, existindo mesmo quem entenda que o juiz procurou “salvar” o antigo governante. Francamente não consigo chegar a idêntica conclusão. Ivo Rosa cravou uma faca no coração de José Sócrates que, independentemente do que venha a resultar dos recursos que se vão seguir, o deixará marcado para o resto da vida e, como já referi, lhe terminou de vez com qualquer resquício de ambição política que ainda existisse.





Já toda a gente comentou e analisou detalhadamente palavra por palavra, expressão por expressão, consequência por consequência, esta controversa decisão judicial. Não vou por isso prolongar a análise. Mas interessa-me perceber de onde vem a forte reação desencadeada nas pessoas comuns que não são mais do que as vítimas deste processo. Governar é uma atividade nobre exercida em nome do povo. Mercadejar o exercício de uma função maior num órgão de soberania é um crime cometido contra o povo. É daqui que vem a revolta e o reforço de um sentimento que se tem entranhado na população.





Pretendem-se encontrar múltiplas razões para o afastamento entre políticos e eleitores, para o desinteresse manifestado com as causas públicas relevantes, com os níveis de abstenção crescentes eleição após eleição. Provavelmente a principal razão está encontrada e foi agora confirmada judicialmente. As funções públicas não podem ser objeto de transação nem do seu exercício podem resultar benefícios injustificados. É preciso que os eleitores voltem a acreditar nisto. Sem isso a vida democrática nunca será saudável e o clima de suspeição será sempre mais forte do que a honorabilidade presumida dos titulares de cargos públicos.





Que de tudo isto resulte o inevitável. A verdadeira reforma do sistema político. Feito de mais responsabilidade e transparência. Mas também de qualidade dos seus titulares e de remunerações adequadas à exigência das funções exercidas. Ao contrário do que hoje sucede, é preciso abrir a porta aos melhores e respeitar quem nos governa. Os partidos não podem ser clubes privados de interesses onde quem não está com o “chefe” é irremediavelmente excluído da vida pública. Quem tem medo de fazer esta reforma? Provavelmente aqueles que perderão as suas posições quando ela for implementada. Mas que não haja qualquer dúvida ou ilusão. A mudança vai chegar, porque sem ela o regime estará condenado. Que pelo menos o “caso Sócrates” tenha servido para acelerar o processo.





A mudança vai chegar, porque sem ela o regime estará condenado. Que pelo menos o “caso Sócrates” tenha servido para acelerar o processo.