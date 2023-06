Educar, ensinar e estragar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com a divulgação do ranking das escolas, ficámos uma vez mais a saber o que para aí vai em matéria de sistema de ensino. Não é que seja o único critério que nos leve a concluir sobre o estado da arte, mas certamente é um indicador com significado. O ensino privado esmaga o público. Em exigência e em resultados. Fruto de excessiva generosidade dos professores? Talvez. Mas a repetição destes dados ano

...