Em Portugal já tudo parece normal

Vamos sendo confrontados cada vez com maior frequência, com situações anómalas numa sociedade desenvolvida, livre e democrática. As últimas semanas terão porventura batido todos os recordes no que toca à falta de decoro e de vergonha no que respeita à ideia de como governar um país ou de como tudo é instrumental face aos interesses de um partido, ou de alguns dos seus dirigentes, ou de um Governo. O caso da TAP impressiona

