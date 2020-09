Fartos Disto Tudo

Dizer-se de extrema-direita não só parece ser de mau gosto como até há quem defenda que é inconstitucional. Isto porque o artigo 46.º da nossa Constituição proíbe organizações racistas ou que perfilhem a ideologia fascista. Como se tudo fosse a mesma coisa. Durante anos quiseram convencer-nos de que ser de esquerda é estar do lado dos trabalhadores e dos mais fracos. Ser de direita é estar do lado do capital e explorar os mais desprotegidos. Ser de esquerda é lutar pela liberdade e pelos direitos. Ser de direita é procurar restringir a liberdade e retirar direitos adquiridos. Como se vê pelos exemplos, são tudo fantasias que, embora não colem com a realidade, fazem parte do discurso dos partidos e que estão no subconsciente de muitos portugueses.





Passadas que estão já quase cinco décadas sobre a revolução de abril, já quase todos compreendemos, mais novos e mais velhos, ricos, remediados ou pobres, que esta ladainha dos partidos nos diz muito pouco e que esta classificação tradicional em “famílias políticas” é cada vez menos sentida pelos eleitores. Nos mais jovens isso é evidente. Muitos nem percebem as diferenças. Mas nos mais velhos também se manifesta cada vez mais essa indiferença. O problema é que os partidos tradicionais, fechados como continuam sobre si próprios, acham que o país começa e acaba no Parlamento e nas suas discussões. E que no governo, bom ou mau, acabam por estar sempre representados os mesmos partidos num sistema de alternância que pouca variação conhece.





Resultado de tudo isto é o crescimento de um grupo cada vez maior de potenciais eleitores (digo potenciais porque muitos deles raramente votam) que não querem saber da direita nem da esquerda, que não distinguem doutrinas e que criaram dos políticos a ideia de que são uma classe que apenas existe para proteger alguns interesses e se defender a si própria. São também aqueles que estão cansados de pagar impostos sem daí retirar contrapartida, de assistir à subsidiodependência de muitos que não querem trabalhar, de ver que para os grandes interesses económicos o Estado tem sempre uma reserva de fundos guardada e que para os mais fracos nunca há dinheiro para nada, de saber que a corrupção, especialmente a de “colarinho branco” quase nunca tem castigo, que para conseguirem uma consulta médica ou uma operação num hospital público terão de esperar meses ou anos, que o acesso aos tribunais é caro e uma decisão final nunca chega a tempo de ser feita justiça, que os mais qualificados partem e que os mais fracos estão destinados a não ter futuro. Já que classificamos tudo, pois atribuamos a este grupo a denominação prosaica de Fartos Disto Tudo.





Nas próximas eleições presidenciais irão confrontar-se estas duas realidades. Os candidatos do sistema que irão recolher o apoio dos partidos políticos tradicionais e os candidatos contra este sistema, rotulados de “populistas”, que irão disputar os votos dos Fartos Disto Tudo. É aqui que André Ventura e Ana Gomes convergem. Disputam ambos o “mercado” dos descontentes, dos que se foram desinteressando ou perdendo a esperança. Serão o eco da “vox populi” e irão transportar para as televisões o que todos os dias é vociferado nos cafés deste país.





Ainda não é desta que algum deles alcançará a vitória. Nem que fossem juntos. Mas irão mostrar ao sistema que há cada vez mais Fartos Disto Tudo que afinal não morreram para a política nem para a intervenção cívica. Se os partidos tradicionais não compreenderem isto rapidamente, talvez um dia, não muito distante, aconteça uma surpresa neste país de brandos costumes.