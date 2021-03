Governação bonsai

Em março de 2016 o então Presidente Cavaco Silva, já no fim do seu mandato, presidiu a convite de António Costa a um Conselho de Ministros temático sobre os assuntos do mar. A ideia era aprovar legislação que iria finalmente corrigir atrasos crónicos num setor estratégico para a nossa economia. Que se saiba, nada de muito relevante terá mudado desde então. Passados cinco anos, eis que coube a vez a Marcelo Rebelo de Sousa, encerrando assim o seu primeiro mandato. Desta vez o tema foram as florestas. Mais uma vez foi discutida e aprovada legislação que irá permitir transformar de vez este igualmente estratégico setor da economia portuguesa. Aguardemos e façamos votos para que a prometida revolução não tenha os mesmos resultados da que (não) aconteceu nos assuntos do mar.





Para assinalar tão importante momento da nossa vida coletiva, António Costa ofereceu a Marcelo um bonsai como símbolo de um combate que está para durar e, naturalmente, da solidariedade institucional entre os dois poderes. E garantiu que naquela planta ia o “exemplo daquilo que nós temos de ter: uma floresta que dure para além das nossas próprias existências, quer nas funções políticas que exercemos, quer na própria vida”. Bonita mensagem plena de significado como vem sendo habitual entre os dois. Conviria, no entanto, pesquisar um pouco sobre esta técnica milenar e perscrutar outras mensagens que possam estar implícitas neste gesto tão cheio de significado político.





Comecemos com uma frase que nos anime como seja, por exemplo, “bonsai não é uma corrida nem é um destino, é uma viagem interminável”. Mas logo percebemos que “bonsai é a arte de representar uma árvore no seu estado adulto de forma reduzida”. Esta característica performativa já não é tão animadora. Mas quando percebemos que “bonsai é uma técnica utilizada em árvores com o objetivo de as tornar miniaturas inspirando-se em formas existentes na natureza”, aumentam as nossas preocupações quanto à verdadeira intenção desta oferta.





Governar é uma arte e as técnicas empregues podem ser as mais diversas. O exercício do poder, já o dizia Bertrand Russell, não é mais do que um conjunto de meios que permitam alcançar os efeitos desejados. Pois em Portugal, continuando com a analogia dos bonsai, percebemos que esta é uma viagem interminável provavelmente sem destino certo, que vivemos formas de representação de problemas bem identificados tentando diminuir a sua importância na vida e no futuro das famílias portuguesas ou ainda que os agentes políticos se estão a transformar em miniaturas, alguns até em caricaturas, de dirigentes pouco ou nada preparados para definir um rumo, liderar as transformações, ultrapassar dificuldades e servir o seu povo.





É certo que o combate é perene e a perseverança é absolutamente necessária. Mas é igualmente certo que não precisamos de técnicas performativas que nos iludam quanto à realidade do que teremos de enfrentar, que precisamos de saber qual é o caminho e que o iremos alcançar, que a solução passa pelo crescimento real da economia e não por representações simbólicas ou sucessos ocasionais transformados mediaticamente em grandes vitórias. E, já agora, que não teremos políticos transformados em miniaturas por efeito de modelagem ou estilizações artificiais. Precisamos, isso sim, de lançar pequenas sementes que levem ao crescimento de árvores frondosas e pujantes, que lutem para sobreviver e se desenvolver, que resistam às tempestades, que nos tragam os frutos de que necessitamos e que, sendo nossas, não nos obrigarão a continuar a viver sempre na sombra de alguém.