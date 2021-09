Haverá portugueses dispensáveis?

Os últimos dias foram dedicados a lembrar Jorge Sampaio. Com toda a justiça. Até a campanha eleitoral para as autárquicas, que já ia morna, arrefeceu ainda mais. Nos discursos da cerimónia oficial ninguém ficou indiferente às notáveis intervenções dos seus filhos e mesmo os titulares dos órgãos de soberania destacaram, com a sobriedade que o momento exigia e o homenageado certamente pretenderia, o seu papel

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...