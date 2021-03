Moratórias perpétuas

As moratórias concedidas pelos bancos irão terminar ao longo dos próximos meses. A partir de abril e até setembro. Desde já são as relativas ao crédito à habitação a privados, ou seja, as que foram concedidas a particulares. Em junho terminarão as do crédito ao consumo e por fim as das empresas.



Os dados do Banco de Portugal são alarmantes quantos aos montantes de crédito, sempre revistos em alta, que se encontram abrangidos por estas medidas excecionais. Mas o que mais assusta é o número de pessoas que a elas recorreram e que está muito longe de ser aquele que delas necessitaria. Isto significa uma de duas possibilidades: ou já há muitos portugueses a incumprir com as suas obrigações ou à medida que o tempo for passando e as dificuldades aumentando a capacidade de cumprir vai diminuindo. Ou ambas.





Convirá relembrar o enquadramento das moratórias. Trata-se de uma suspensão temporária, parcial ou total, da obrigação de pagamento de uma prestação sobre um determinado crédito. É, portanto, um alívio pontual para situações de dificuldade, mas que necessariamente tem custos elevados para quem a elas recorreu. O prazo do contrato é em princípio alargado e os juros que não foram liquidados neste período irão somar ao capital em dívida.Conclusão desta história: o devedor ficará a pagar durante mais tempo e o montante da prestação mensal irá aumentar de imediato. Sendo verdade que teria sido difícil a muitos honrar as suas obrigações neste período de grande quebra de rendimento, não deixa de ser uma evidência que a lenta retoma a que apenas alguns assistirão não permitirá voltar a cumprir com regularidade. E para aqueles que não conseguirão sequer regressar à atividade o problema torna-se dramático.

Mais tarde ou mais cedo, os bancos irão cumprir o seu papel e executar os devedores. Também o Estado irá fazer o mesmo através de uma bem oleada e agressiva máquina de cobrança fiscal. A bazuca que ainda não chegou, mas que já está destinada, só de forma muito remota ajudará as famílias e as empresas em dificuldade. As consequências sociais e económicas desta pandemia mundial são naturais e todos estamos conscientes da sua inevitabilidade. Na resposta que cada Estado conseguir dar a esta crise estará o antidoto para minorar o sofrimento.



Um antigo governante que não me atrevo a nomear afirmou numa palestra que pagar uma dívida é uma ideia de criança e que as dívidas dos Estados eram por definição eternas e que por isso, não podendo ser liquidadas, teriam de ser geridas. Na altura a afirmação chocou a opinião pública e serviu para os comentadores arrasarem esta controversa figura e destacarem a sua total irresponsabilidade. Hoje, cerca de 10 anos depois desta "heresia" ter sido assumida, podemos pensar se não há nela apenas a expressão pouco ortodoxa de uma realidade incontornável. Se a riqueza que os trabalhadores, as empresas ou os Estados conseguirem produzir for canalizada para o pagamento das dívidas que já estão contraídas, o que é que irá sobrar para financiar a economia?

Financiar as empresas é condição de sobrevivência da economia. Sem elas não haverá emprego, nem salários, nem consumo, nem impostos. Mas o caminho da liquidação de muitas delas está traçado, já começou e irá agravar-se com o fim das moratórias. Portugal já era muito desigual antes da pandemia. Sê-lo-á ainda mais depois desta ter passado. Mesmo que muitos não tenham sido diretamente afetados pela quebra inesperada de rendimento, como é o caso dos funcionários públicos, a verdade é que o problema do resto da comunidade não deixará de lhes bater à porta.



A viabilidade do país depende do equilíbrio que formos capazes de estabelecer entre a nossa capacidade de produzir, a justiça com que soubermos distribuir a riqueza criada e a razoabilidade com que conseguirmos negociar com os nossos credores. Parece afinal que apenas poderemos ir gerindo as nossas dívidas. Pagá-las não está ao nosso alcance. Para que as moratórias não se tornem perpétuas o Estado, não podendo colocar o "conta quilómetros a zero", terá de libertar a comunidade deste peso que asfixia e acaba por matar. Estaremos com isso a comprometer as gerações futuras. Sem dúvida alguma. Mas também é verdade que destruindo as gerações de hoje não ficarão muitos para contar a história. E muito menos para pagar o que devemos.