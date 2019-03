Na minha aldeia todos são primos e primas

Esta polémica revela bem algumas idiossincrasias da classe política portuguesa. A primeira é que são normalmente descuidados e raramente percebem que a forma mais eficaz de desempenhar uma função é pelo exemplo. É difícil credibilizar uma classe que finge que vai a uma reunião, mas afinal não está lá, que estimula a celebração de protocolos de obras e apoios sabendo que nunca irão acontecer ou que é especialmente ativa quando se trata de proteger os mais próximos e a conferir-lhes benesses ou lugares no aparelho de Estado. A descontração na utilização abusiva de bens ou prerrogativas públicas é uma tradição que vem de muito longe.

Mas é bom não esquecer que também já apareceu gente que fez a coisa de forma diferente. Criou uma aparência de rigor e seriedade, apresentou reformas legislativas de grande alcance, constituiu órgãos de fiscalização e de controlo de tudo e de nada e, pasme-se, logo que abandonam funções começamos a saber que afinal nada existiu de diferente nem de melhor. Por vezes bem pelo contrário.

Outra marca da nossa classe política é que quando não sabem, inventam. Como em ano eleitoral é fundamental atacar quem governa, toca de arranjar matéria que desacredite o Governo. Já tentaram quase tudo. Professores, enfermeiros, degradação dos serviços públicos, cativações, carga fiscal mais elevada de sempre, enfim, quase tudo o que vai aparecendo nas notícias. Mas como as sondagens aparentemente revelam que entre os eleitores, são poucos os que acreditam que quem critica seja capaz de fazer melhor, eis que a única solução é passar diretamente ao ataque pessoal. Ser familiar de um governante passou a ser uma condição impeditiva do exercício de funções públicas. Competência, capacidade profissional demonstrada, espírito de serviço e, porque não, a existência de confiança política por parte de quem escolhe são critérios que parecem não ter qualquer relevância. A opinião generalizada sobre a nossa classe política não é positiva. Mas há quem não esteja contente com isto e queira piorar ainda mais as coisas. Há quem pense que terá mais votos se colocar um cartaz a dizer "não contem com a minha família".

Sugiro aos partidos que mudem de estratégia e que usem como hino de campanha a velha canção de Silva Tavares e Belo Marques que dizia: "Na minha aldeia não há ódios, mas estimas, tem-se amor pela vida alheia, todos são primos e primas. Sem ambições, cada qual seu pão granjeia, e à noite há serões à luz da candeia." Que bonito seria.

Jurista