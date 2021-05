O Estado necessário

A discussão sobre a reforma do Estado, que aqui tenho abordado diversas vezes, é aceite por todos como urgente, mas tem sido envenenada à nascença por posições dogmáticas que resultam, por um lado, de interesses instalados e, por outro, de estereótipos preconceituosos e ultrapassados. Se é certo que as diferentes correntes ideológicas se encontram representadas, ainda que atualmente de forma muito difusa, nos diversos partidos políticos, também não é menos verdade que a urgência da reforma é condição absoluta de sobrevivência de um país que arrisca transformar-se, em duas ou três décadas, no mais pobre da União Europeia.





A ideia de Estado não é igual para um conservador, para um democrata-cristão, para um liberal, para um social-democrata, para um socialista ou para um comunista. Não é, nem nunca será. Não faz por isso sentido procurar avançar para uma reforma do Estado partindo da ideia de cada um. Nunca lá chegaremos. Talvez o método possa ser, de forma mais pragmática, desenhar uma organização que nos defenda, que nos proteja e que esteja à altura de satisfazer as nossas necessidades coletivas. E já agora, saber como a poderemos pagar.





Desde o célebre “guião para a reforma do Estado” de Paulo Portas, prometido em 2013 e apresentado em 2014, que inventariava um amplo leque de intenções, umas melhores que outras, sobre as quais nunca foi possível reunir consenso, até à prosaica afirmação de António Costa em 2018 quando refere que “a verdadeira reforma do Estado são estes 11 anos de simplex”, percebemos que não é por aqui que lá chegaremos. Mais recentemente, Isaltino Morais, fruto da sua longa e bem-sucedida experiência enquanto autarca, tem vindo a defender a ideia do “Estado necessário”, que não é de direita nem de esquerda, que não é rotulável doutrinariamente, mas que nem por isso deixa de ser pensado enquanto modelo organizativo centrado nas pessoas, respeitando-as enquanto fim último da ação política e tendo por objetivo a satisfação das suas necessidades. Naturalmente, e como presidente de câmara, que partindo de uma visão estratégica e de uma demonstração de capacidade de planeamento e de gestão, revolucionou Oeiras e a transformou num concelho de referência, acredita na proximidade como elemento central da decisão política da qual decorre uma maior exigência e compromisso com os cidadãos.





A crise pandémica fez-nos rever prioridades e demonstrou fragilidades. É justo relevar o extraordinário papel do poder local neste combate e no apoio e capacidade pronta de resposta que a esmagadora maioria das autarquias demonstrou em todas as frentes. Sem a sua intervenção, substituindo-se com frequência à administração central, os portugueses viveriam hoje muito pior. Mas a crise social e económica está a chegar. A partir de agora vai ser a doer. Com o desconfinamento as pessoas voltarão à rua, as lojas reabrirão, as empresas regressarão a uma certa normalidade. Mas a fatura deste quase ano e meio de suspensão das nossas vidas está ainda por pagar. E inevitavelmente esse dia chegará.





O “Estado necessário” é aquele que se organiza para responder em função e à medida das necessidades das pessoas. Marca presença quando é preciso, mas desaparece quando só serve para complicar. Garante a qualidade dos serviços que presta, mas percebe que em certas áreas a contratualização com a iniciativa privada ou com o setor social é mais eficaz e economicamente mais racional. É flexível na forma de intervir, mas demonstra autoridade perante o abuso. Atento e solidário, mas exigente e transparente na gestão dos recursos. Contrai dívida para financiar o investimento reprodutivo, mas não para esconder o empobrecimento ou iludir a realidade de um país que não produz o suficiente para se sustentar. Talvez por este caminho nos consigamos entender.