O outro lado do lay-off

A palavra lay-off entrou repentinamente nas nossas vidas e com ela a ideia de que desta vez, ao contrário de outras crises, os nossos empregos não estariam em risco. Efetivamente, de entre as múltiplas medidas anunciadas pelo Governo, esta terá sido a de maior impacto social e que de forma mais objetiva e simplificada respondeu diretamente ao enorme problema com que as empresas se depararam que era o de saber como é que iriam conseguir pagar os vencimentos aos seus trabalhadores com a atividade económica praticamente paralisada e as suas tesourarias sem liquidez.





Passado cerca de mês e meio sobre o lançamento da medida, estamos a entrar na semana em que esta ajuda do Estado deverá começar a chegar. Até aqui tivemos apenas a fase dos pedidos à Segurança Social que envolveu milhares de empresas abrangendo já mais de um milhão de trabalhadores. A partir de agora, se tudo correr bem, começarão os pagamentos às empresas de 70% dos montantes que estas terão entretanto já liquidado. Aqui chegados, os problemas vão começar a surgir. Basta olhar para a realidade e esperar pelas notícias das próximas semanas.





Desde logo porque os trabalhadores vão ter uma quebra significativa do seu rendimento. Perder um terço ou mais do salário em famílias nas quais muitas vezes só tem emprego certo um dos elementos do agregado e onde a questão do endividamento não está resolvida é um problema muito sério. Saliente-se a este propósito a morosidade com que a maior parte dos bancos está a analisar os pedidos de moratória das prestações de crédito que lhes chegam sendo que, até a resposta ser dada, vão rapando os saldos das contas com o que lá forem encontrando. Imoral e desumano.





Sabemos também que para muitas empresas, em especial as micro e as pequenas, esta foi a solução mais rápida e legalmente possível para adiar o problema que tinham em mãos. Mas o tempo de decisão nem sempre é compatível com uma reflexão ponderada sobre as suas consequências. E é assim que temos empresas que não têm sequer tesouraria para adiantar os vencimentos do seu pessoal nem mesmo para garantir a sua comparticipação neste encargo. Se assim for, como em muitos casos se verá, o regime de lay-off não se irá aplicar. A consequência imediata será a quebra das expectativas do trabalhador que ficará a saber um mês depois, sem qualquer aviso prévio, que afinal não irá receber nada. Caminho aberto para a insolvência da empresa e para o engrossar das filas de desempregados.





Nem as linhas de crédito salvarão o problema. Desde logo porque muitas destas empresas em dificuldade não são elegíveis. Depois porque os bancos apertam a malha apesar de a cobertura de risco ser em 80% dada pelo Estado. Aquelas empresas que o analista de crédito do banco – ou o sistema informático – entender que não são viáveis estarão condenadas. Por último porque a finalidade do crédito é a de permitir incrementos de produtividade e gerar acréscimos de riqueza que garantam, no mínimo, o reembolso dos montantes emprestados. Para muitos empresários não faz qualquer sentido contrair mais dívida para pagar vencimentos aos seus colaboradores.

Muitos são os que vão ficar pelo caminho. E é desses que teremos de cuidar a partir de agora.



Não fiquemos por isso com a ideia de que o regime simplificado de lay-off, pese embora o acerto da medida, a boa intenção com que foi criada e a rapidez com que foi lançada, garantirá a salvação de todos os empregos. Muitos são os que vão ficar pelo caminho. E é desses que teremos de cuidar a partir de agora.