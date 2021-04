O país das esplanadas

Com o desconfinamento progressivo finalmente a restauração passou do postigo e, quem tinha condições, lá conseguiu acomodar alguns clientes nas esplanadas. De imediato estas se foram enchendo como se a pandemia tivesse começado a deixar de constituir uma enorme preocupação. Por maior que tenha sido a precaução dos proprietários e o cuidado dos empregados, a verdade é que os clientes podem de novo estragar-lhes a vida e tudo voltar atrás por incúria, desleixo ou apenas sobranceria de uns quantos. Esperemos que o bom senso prevaleça e que os consumidores percebam os perigos que ainda correm.





Mas quem olha para as esplanadas e para os seus ocupantes acaba por entender melhor o país em que vive. Aparentemente está tudo a aproveitar o sol, a rever de novo os amigos, a atualizar a conversa e a assistir pacatamente ao que cada dia nos vai dando. Seja o futebol, a evolução diária do processo de vacinação, a doença ou a morte de mais alguém que se conhecia, os crimes ocorridos na véspera ou as decisões mais mediáticas da justiça. Somos definitivamente o país da conversa fiada, das trocas de palavras ocas, sem grande significado ou consequência. O desígnio nacional parece ser o de conseguir voltar a apanhar ar puro e combinar patuscadas.





Este modo de vida nacional, do litoral ao interior, dos bairros pobres aos condomínios dos mais abastados, traduz bem as dificuldades que temos pela frente. Ouvimos muitas vezes dizer que trabalho não falta, o que falta é gente que queira trabalhar. O emprego público está garantido e o privado, com maior ou menor ajuda do Estado, lá vai resistindo como pode, embora já se sinta que as filas da Segurança Social tendem a aumentar.





Poucos são os que se concentram no essencial. Na confusão do regresso às aulas, do teletrabalho em que pouco se produz e se consome a paciência até de um santo, dos dias passados em rotinas recentes e mais ou menos saudáveis, das noites bem ou mal dormidas consoante a ansiedade resultante dos problemas que as famílias adivinham que irão chegar ou das idas “em espelho” aos locais de trabalho muitas vezes apenas para limpar o pó das secretárias e fazer prognósticos sobre o futuro, a verdade é que o país perdeu o foco. Já não sofremos com a informação diária da Dra. Graça Freitas e ainda não fomos motivados pelo carisma, pelo entusiasmo vibrante e pela força interior do Dr. Siza Vieira. Estamos no limbo. Precisamente o lugar em que os justos, na tradição católica, aguardavam a vinda do Salvador. Mas entre duas desgraças. A de quem já foi impedido de fazer alguma coisa e a de quem ainda não sabe o que é que tem de fazer.





A apatia está instalada na comunidade e só surgem sinais de funcionamento regular de alguns órgãos vitais quando nos relatam que está em análise mais uma transferência de milhões para o Novo Banco, um atirar de dinheiro para um atoleiro chamado TAP ou esquemas ardilosos na justiça portuguesa para que os mais poderosos saiam sem castigo de crimes que todos sabem terem sido praticados. Dá para fazer subir ligeiramente a tensão a alguns portugueses, mas não origina crises cardíacas graves. É uma contrariedade a que temos de nos acostumar como povo de brandos costumes.





Aguardo com serenidade o dia em que António Costa, no final de um Conselho de Ministros convocado extraordinariamente, após 12 horas de intensa discussão e depois de o ter comunicado ao Presidente da República, venha dizer ao país que finalmente chegou o tempo de dar a Portugal aquilo de que ele verdadeiramente precisa: começarmos todos a trabalhar.