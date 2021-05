O velho normal

Começou o desconfinamento e quase tudo voltou ao normal. Resta a máscara como lembrança de um dos períodos mais perturbantes da nossa história recente. Quando tantos profetizavam que a pandemia ia mudar o mundo, eis que nada de muito relevante parece ter efetivamente mudado e os velhos hábitos, decisões, maneiras de pensar ou de reagir permanecem imutáveis. Mais uma oportunidade parece perdida num país que precisava de urgente transformação.





Basta rever alguns dos acontecimentos ocorridos na passada semana para perceber que, mesmo continuando a morrer pessoas por causa da covid-19 e o número de infetados registar nova subida, a decisão de abertura decretada pelo Governo, que era esperada e fundamental para reanimar a economia e descomprimir o ambiente, trouxe consigo um retomar da vida normal. O regresso aos restaurantes e às esplanadas, aos passeios higiénicos, à reunião das famílias, ao trabalho presencial e às compras feitas em loja, entre tantas outras coisas, é obviamente motivo de regozijo da parte de todos. A avaliar pelos níveis do trânsito nas cidades, agora designado por mobilidade, voltámos praticamente aos congestionamentos de 2019. Sendo pouco agradável para quem perde tempo no caminho é apesar de tudo uma boa notícia.





Mas também temos o regresso de tudo o que não corria bem. A confusão no planeamento da festa sportinguista foi um bom exemplo que nada mudou na forma de atuar das entidades públicas e muito menos na atitude dos seus principais responsáveis. A comissão de inquérito ao Novo Banco voltou a trazer-nos à memória o trágico desenlace da queda do império Espírito Santo e o clima de quase total impunidade em que ainda vivem muitos daqueles que, sendo agora devedores incapacitados de cumprir, retiraram ao tempo todas as vantagens das condições especiais de que sempre usufruíram. A discussão sobre o futuro da TAP e a inevitabilidade de todas as irresponsabilidades cometidas terem agora de ser assumidas por todos os contribuintes. A dívida do Estado, das empresas e das famílias não pára de aumentar. Dados muito recentes revelam que o crescimento da dívida pública neste último ano, apesar da redução do valor das taxas de juro, é já equivalente ao que nos irá chegar no tão desejado pacote da “bazuca” europeia. Cereja no topo do bolo é a greve da função pública. À exceção das profissões ligadas à saúde que continuam a ser necessárias, os funcionários públicos que, em muitos casos, passaram o último ano a fazer muito pouco, lembraram-se de que era altura de continuar a não trabalhar. Dava para rir se não fosse tão triste. Os sindicatos que estimulam estes comportamentos só não se constituem como as novas “forças de bloqueio” porque já não têm força para isso. Caso contrário, por vontade deles, tornariam este país num inferno ainda maior.





Afinal o “novo normal” que todos esperávamos, mas que ninguém conseguia bem definir, não passou de um cenário digno de um bom filme de ficção científica. Claro que a pandemia veio trazer alterações de comportamento individual e coletivo e novas formas de organização do trabalho pouco a pouco vão sendo introduzidas. E despertou as comunidades para perigos nunca antes imaginados. Mas, tal como comecei, aparentemente não estamos a aproveitar este choque profundo e a transformá-lo numa grande oportunidade de mudança de tudo o que a nossa sociedade precisa de alterar para sobreviver e para garantir a tão propalada sustentabilidade. A resposta a problemas antigos não podem ser velhas soluções. O “novo normal” comportava uma mensagem de esperança. O “velho normal” a que estamos a assistir não nos permite criar grandes ilusões sobre o que nos espera. Mais do mesmo.