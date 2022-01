Orçamento de mel

No debate televisivo entre candidatos a chefe do governo, António Costa exibiu aos eleitores, em jeito de televendas, um exemplar do Orçamento do Estado para 2022 qual sacerdote que mostra aos seus fiéis o Livro Sagrado. Se já era claro o que os socialistas iriam “vender” na campanha eleitoral, agora não restam dúvidas de que as medidas de aumento da despesa previstas no documento que foi chumbado por todas as restantes forças polí

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...