Orçamento sem travões

A primeira polémica do segundo mandato presidencial surgiu a propósito da promulgação das medidas de reforço de alguns apoios sociais aprovadas pelos partidos da oposição contra a vontade do Governo. Há quem queira ver nisto uma crise política, mas francamente não me parece que venha a ter consequências graves. Marcelo fez o que entendeu mais adequado, Costa reagiu como devia, não fosse a moda pegar. Numa primeira reação, a grande maioria dos constitucionalistas deram razão ao Governo alegando que a “lei travão” está claramente a ser violada. O Presidente encontrou uma solução criativa contornando a questão da previsível inconstitucionalidade da lei, deixando ao Governo o controlo sobre o acréscimo de despesa até ao limite consagrado no Orçamento do Estado.





Paradoxalmente, todos têm razão. Desde logo os partidos da oposição porque percebem que cada vez mais pessoas e empresas precisam do apoio do Estado. Depois o Presidente que, intuindo que o futuro próximo lhe irá dar razão, se colocou ao lado dos que mais estão a sofrer com a crise económica e social que resultou da pandemia. Por fim, o Governo que sabe bem que terá uma enorme dificuldade em gerir este orçamento e que não quer, nem pode, perder o controlo da situação. Apesar de Marcelo ter afirmado que “é o direito que serve a política e não a política que serve o direito” depois de Costa ter dito que “lei é lei”, a verdade é que a questão não é jurídica.





O que está verdadeiramente em causa é qual a resposta a dar à crise que já entrou pela porta de muitas famílias e empresas. Estando as moratórias a acabar, o “lay-off” a deixar de fazer sentido e os apoios prometidos a não chegarem a tempo, muitas empresas vão encerrar, o desemprego vai aumentar e os problemas sociais daí resultantes farão parte do nosso quotidiano. A incerteza sobre o fim da pandemia não ajuda. A vacinação lá vai avançando, mas nem por isso as variantes do vírus deixam de se fazer sentir em diversos países, a ponto de serem decretados novos confinamentos que impedem o regresso à normalidade seja nas regiões mais atingidas, seja em todas aquelas que com elas se relacionam. À medida que as dificuldades apertam, as reações de descontentamento vão-se avolumando. E o desespero de muitos não estará assim tão longe. Mesmo que, por milagre, a pandemia terminasse hoje em todos os países do mundo, a recuperação económica seria lenta e a mitigação dos danos causados seria difícil, em alguns casos impossível, longa e penosa.





Competirá ao Governo enfrentar os problemas e salvar o que conseguir. Com maior ou menor apoio político interno, recorrendo ao máximo à ajuda externa, terá de injetar muito dinheiro na economia através do reforço dos apoios sociais, de programas especiais de recuperação de empresas, de incentivos generosos a quem seja capaz de criar emprego, de redução da carga fiscal sobre os trabalhadores dependentes para aumentar o consumo, de políticas agressivas de captação de investimento estrangeiro reprodutivo, entre tantas outras. No meio desta “tempestade perfeita” não haverá travão que segure o Orçamento. O de 2021 não é para cumprir. Provavelmente os de 2022 e 2023 também não. A despesa irá subir, a receita prevista não se concretizará, a dívida sobre o PIB atingirá níveis nunca antes vistos e os défices orçamentais deixarão de constituir metas prioritárias. Em tempo de guerra não se limpam armas, diz o povo e com razão. De um inimigo invisível, o vírus, passamos a um outro bem visível, a pobreza e a fome. Se não estávamos preparados para o primeiro, temos de estar para o segundo. Cortando no que não é essencial e no que é desperdício. Mas não colocando travões a tudo o que possa contribuir para desenvolver a economia, a criação de riqueza e assegurar condições de vida dignas a todos os cidadãos.